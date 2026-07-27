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Обломки БПЛА упали на здание производственного объекта в Таганроге - РИА Новости, 27.07.2026
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10:51 27.07.2026 (обновлено: 11:09 27.07.2026)
Обломки БПЛА упали на здание производственного объекта в Таганроге

В Таганроге обломки БПЛА повредили здание производственного объекта

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Таганроге обломки БПЛА упал на здание производственного объекта, пострадавших нет.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл - РИА Новости. Здание производственного объекта повреждено в Таганроге Ростовской области в результате падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Как он информировал ранее, в результате ночной воздушной атаки на регион восемь человек пострадали, двое погибли. В Ростове повреждения получили многоквартирный и несколько частных домов, а также соцучреждение. Произошло несколько пожаров - на территории предприятия, складских сооружений, частных домов и автомобилей.
Таганроге в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание производственного объекта. Пострадавших нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что возгорания не произошло.
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