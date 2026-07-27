Россия добьется своих целей в СВО, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что страна добьется своих целей в СВО.
- Он провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия добьется своих целей в СВО, заявил президент страны Владимир Путин.
"За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России", - сказал он.