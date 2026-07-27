ВС России за сутки поразили логистические центры ВСУ и цеха сборки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России поразили логистические центры ВСУ, цеха производства беспилотников большой дальности и места их хранения.
- Также были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки поразили логистические центры ВСУ, цеха производства беспилотников большой дальности и места их хранения, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности и местам их хранения", - говорится в сообщении.
Помимо этого, были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах.