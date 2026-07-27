Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 210 военных, боевую бронемашину и 17 автомобилей в зоне действий группировки войск "Запад".
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 210 военных, боевую бронемашину и 17 авто в зоне действий группировки войск "Запад", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Потери противника составили более 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 17 автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Запад" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченково, Волчий Яр, Должанка, Благодатовка, Подлиман, Ольговка Харьковской области, Рубцы, Яцковка и Святогорск Донецкой Народной Республики.
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