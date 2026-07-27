Расчеты БПЛА "Севера" в июле уничтожили более 20 робоплатформ ВСУ

БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА группировки "Север" в июле уничтожили более 20 наземных роботизированных транспортных комплексов (НРТК) ВСУ, применявшихся для переброски боевиков в Харьковской области, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения подразделения с позывным Тайга.
"Более 20 НРТК, используемых для доставки боевиков ВСУ в Харьковской области, уничтожено расчетами ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в июле", - рассказал офицер.
Он подчеркнул, что средства воздушной разведки вычисляют роботизированные платформы на контролируемых маршрутах, после чего координаты целей оперативно передаются ударным расчетам БПЛА для нанесения огневого поражения.
По его словам, уничтожение НРТК, а также квадроциклов и боевых бронированных машин противника нарушает доставку боеприпасов и продовольствия на позиции ВСУ в Харьковской области, снижая боеспособность подразделений противника.
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