Расчеты БПЛА "Севера" в июле уничтожили более 20 робоплатформ ВСУ

БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА группировки "Север" в июле уничтожили более 20 наземных роботизированных транспортных комплексов (НРТК) ВСУ, применявшихся для переброски боевиков в Харьковской области, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения подразделения с позывным Тайга.

"Более 20 НРТК, используемых для доставки боевиков ВСУ Харьковской области , уничтожено расчетами ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в июле", - рассказал офицер.

Он подчеркнул, что средства воздушной разведки вычисляют роботизированные платформы на контролируемых маршрутах, после чего координаты целей оперативно передаются ударным расчетам БПЛА для нанесения огневого поражения.