Рейтинг@Mail.ru
Расчеты БПЛА "Севера" в июле уничтожили более 20 робоплатформ ВСУ - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:43 27.07.2026
Расчеты БПЛА "Севера" в июле уничтожили более 20 робоплатформ ВСУ

Бойцы «Севера» уничтожили более 20 роботизированных транспортных комплексов ВСУ

© РИА Новости / Андрей КоцРасчет БПЛА подвешивает боеприпас под дрон
Расчет БПЛА подвешивает боеприпас под дрон - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Андрей Коц
Расчет БПЛА подвешивает боеприпас под дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА группировки "Север" в июле уничтожили более 20 наземных роботизированных транспортных комплексов (НРТК) ВСУ, применявшихся для переброски боевиков в Харьковской области, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения подразделения с позывным Тайга.
"Более 20 НРТК, используемых для доставки боевиков ВСУ в Харьковской области, уничтожено расчетами ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в июле", - рассказал офицер.
Он подчеркнул, что средства воздушной разведки вычисляют роботизированные платформы на контролируемых маршрутах, после чего координаты целей оперативно передаются ударным расчетам БПЛА для нанесения огневого поражения.
По его словам, уничтожение НРТК, а также квадроциклов и боевых бронированных машин противника нарушает доставку боеприпасов и продовольствия на позиции ВСУ в Харьковской области, снижая боеспособность подразделений противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала