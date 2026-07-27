МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали попытку контратаки украинских сил в районе поселка Хотень на сумском направлении, уничтожив штурмовую группу 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В районе посёлка Хотень враг силами штурмовой группы 225-го отдельного штурмового полка предпринял попытку контратаки. Выдвижение личного состава ВСУ было своевременно вскрыто разведкой группировки войск "Север", а украинские националисты уничтожены в результате комплексного огневого воздействия", — сообщили в российских силовых структурах.