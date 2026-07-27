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Российские военные сорвали попытку контратаки ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 27.07.2026
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06:41 27.07.2026
Российские военные сорвали попытку контратаки ВСУ на Сумском направлении

Российские военные сорвали попытку контратаки ВСУ в районе поселка Хотень

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство мобильной огневой группы в зоне СВО
Боевое дежурство мобильной огневой группы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство мобильной огневой группы в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие сорвали попытку контратаки украинских сил в районе поселка Хотень на сумском направлении.
  • Средствами разведки группировки войск «Север» было своевременно выявлено выдвижение подразделений ВСУ, после чего штурмовая группа 225-го отдельного штурмового полка ВСУ была уничтожена.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали попытку контратаки украинских сил в районе поселка Хотень на сумском направлении, уничтожив штурмовую группу 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, подразделения ВСУ предприняли попытку вернуть утраченные позиции, однако их выдвижение было своевременно выявлено средствами разведки группировки войск "Север".
"В районе посёлка Хотень враг силами штурмовой группы 225-го отдельного штурмового полка предпринял попытку контратаки. Выдвижение личного состава ВСУ было своевременно вскрыто разведкой группировки войск "Север", а украинские националисты уничтожены в результате комплексного огневого воздействия", — сообщили в российских силовых структурах.
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