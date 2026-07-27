Во Владивостоке более десяти тысяч жителей остались без света

Краткий пересказ от РИА ИИ В Первомайском районе Владивостока произошла авария на сетях, оставившая без света более 10 тысяч человек.

Прокуратура контролирует проведение аварийно-восстановительных работ и соблюдение нормативного срока устранения аварии.

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - РИА Новости. Специалисты устраняют аварию, оставившую без света более 10 тысяч человек в Первомайском районе Владивостока, сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, произошло это в понедельник.

"Из-за аварии на сетях без света остались более 10 тысяч жителей по улицам 1-я Поселковая, 2-я Поселковая, Зои Космодемьянской , Гульбиновича, Черемуховая и других во Владивостоке . Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль", - говорится в сообщении.