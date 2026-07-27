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Во Владивостоке более десяти тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 27.07.2026
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12:00 27.07.2026 (обновлено: 12:01 27.07.2026)
Во Владивостоке более десяти тысяч жителей остались без света

Во Владивостоке более десяти тысяч жителей остались без света, аварию устраняют

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Первомайском районе Владивостока произошла авария на сетях, оставившая без света более 10 тысяч человек.
  • Прокуратура контролирует проведение аварийно-восстановительных работ и соблюдение нормативного срока устранения аварии.
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - РИА Новости. Специалисты устраняют аварию, оставившую без света более 10 тысяч человек в Первомайском районе Владивостока, сообщает прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, произошло это в понедельник.
"Из-за аварии на сетях без света остались более 10 тысяч жителей по улицам 1-я Поселковая, 2-я Поселковая, Зои Космодемьянской, Гульбиновича, Черемуховая и других во Владивостоке. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль", - говорится в сообщении.
Прокуратура Первомайского района Владивостока оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдение нормативного срока устранения аварии, фактическое восстановление прав граждан поставлено на контроль, уточнили в надзорном ведомстве.
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