Во Владивостоке более десяти тысяч жителей остались без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Первомайском районе Владивостока произошла авария на сетях, оставившая без света более 10 тысяч человек.
- Прокуратура контролирует проведение аварийно-восстановительных работ и соблюдение нормативного срока устранения аварии.
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - РИА Новости. Специалисты устраняют аварию, оставившую без света более 10 тысяч человек в Первомайском районе Владивостока, сообщает прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, произошло это в понедельник.
"Из-за аварии на сетях без света остались более 10 тысяч жителей по улицам 1-я Поселковая, 2-я Поселковая, Зои Космодемьянской, Гульбиновича, Черемуховая и других во Владивостоке. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль", - говорится в сообщении.
Прокуратура Первомайского района Владивостока оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдение нормативного срока устранения аварии, фактическое восстановление прав граждан поставлено на контроль, уточнили в надзорном ведомстве.