Невозможно построить суверенитет без своих технологий, заявил Нечаев

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Невозможно построить суверенитет без своих технологий, производства, науки и без своего искусственного интеллекта, заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Он отметил, что в России умная молодежь, талантливые ученые и айтишники, сильные инженеры, предприниматели, которые "за четыре года заместили то, что казалось незаменимым".