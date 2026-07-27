Рейтинг@Mail.ru
Невозможно построить суверенитет без своих технологий, заявил Нечаев - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 27.07.2026
Невозможно построить суверенитет без своих технологий, заявил Нечаев

Нечаев: невозможно построить суверенитет без своих технологий и науки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлексей Нечаев
Алексей Нечаев - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Алексей Нечаев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что суверенитет невозможно построить без собственных технологий, производства, науки и искусственного интеллекта.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Невозможно построить суверенитет без своих технологий, производства, науки и без своего искусственного интеллекта, заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
Госдума в понедельник проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
"Без своих технологий, производства, науки, без своего искусственного интеллекта невозможно построить суверенитет", - сказал Нечаев в ходе выступления.
Он отметил, что в России умная молодежь, талантливые ученые и айтишники, сильные инженеры, предприниматели, которые "за четыре года заместили то, что казалось незаменимым".
"Им нужно доверие - и возможность действовать", - подчеркнул парламентарий.
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Технологический суверенитет не означает самоизоляцию, заявил Орешкин
18 июля, 05:19
 
Госдума РФАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала