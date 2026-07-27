Невозможно построить суверенитет без своих технологий, заявил Нечаев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что суверенитет невозможно построить без собственных технологий, производства, науки и искусственного интеллекта.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Невозможно построить суверенитет без своих технологий, производства, науки и без своего искусственного интеллекта, заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
Госдума в понедельник проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
"Без своих технологий, производства, науки, без своего искусственного интеллекта невозможно построить суверенитет", - сказал Нечаев в ходе выступления.
Он отметил, что в России умная молодежь, талантливые ученые и айтишники, сильные инженеры, предприниматели, которые "за четыре года заместили то, что казалось незаменимым".
"Им нужно доверие - и возможность действовать", - подчеркнул парламентарий.