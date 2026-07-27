В Сумах прогремел новый взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремел взрыв.
- В некоторых районах Сумской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах снова был слышен взрыв", - сообщает телеканал.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в некоторых районах Сумской области звучит воздушная тревога.
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