Суд принял решение по долгу Блиновских перед Сбербанком

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы признал долг Елены Блиновской перед Сбербанком в размере около 12,7 миллиона рублей общим обязательством Блиновской и ее мужа Алексея Блиновского.

Суд ранее признал обоснованными требования Сбербанка о взыскании с Блиновской более 12,4 миллиона рублей основного долга и более 246 тысяч рублей неустойки.

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве Елены Блиновской по заявлению Сбербанка признал ее долг перед этим банком в размере около 12,7 миллиона рублей общим обязательством "королевы марафонов" и ее мужа Алексея Блиновского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать общими обязательствами Блиновской Е.О. и Блиновского А.В. обязательства перед ПАО " Сбербанк ", - огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов.

В июле прошлого года суд признал обоснованными и включил в реестр требований кредиторов Блиновской требования Сбербанка размере более 12,4 миллиона рублей основного долга и более 246 тысяч рублей неустойки.

Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.