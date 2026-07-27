Суд принял решение по долгу Блиновских перед Сбербанком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбитражный суд Москвы признал долг Елены Блиновской перед Сбербанком в размере около 12,7 миллиона рублей общим обязательством Блиновской и ее мужа Алексея Блиновского.
- Суд ранее признал обоснованными требования Сбербанка о взыскании с Блиновской более 12,4 миллиона рублей основного долга и более 246 тысяч рублей неустойки.
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве Елены Блиновской по заявлению Сбербанка признал ее долг перед этим банком в размере около 12,7 миллиона рублей общим обязательством "королевы марафонов" и ее мужа Алексея Блиновского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать общими обязательствами Блиновской Е.О. и Блиновского А.В. обязательства перед ПАО "Сбербанк", - огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов.
В июле прошлого года суд признал обоснованными и включил в реестр требований кредиторов Блиновской требования Сбербанка размере более 12,4 миллиона рублей основного долга и более 246 тысяч рублей неустойки.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.