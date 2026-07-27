Рейтинг@Mail.ru
Суд принял решение по долгу Блиновских перед Сбербанком - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 27.07.2026
Суд принял решение по долгу Блиновских перед Сбербанком

Суд признал долг перед Сбербанком общим обязательством четы Блиновских

© Фото : Арбитражный суд города МосквыЗдание Федерального арбитражного суда Москвы
Здание Федерального арбитражного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Арбитражный суд города Москвы
Здание Федерального арбитражного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы признал долг Елены Блиновской перед Сбербанком в размере около 12,7 миллиона рублей общим обязательством Блиновской и ее мужа Алексея Блиновского.
  • Суд ранее признал обоснованными требования Сбербанка о взыскании с Блиновской более 12,4 миллиона рублей основного долга и более 246 тысяч рублей неустойки.
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве Елены Блиновской по заявлению Сбербанка признал ее долг перед этим банком в размере около 12,7 миллиона рублей общим обязательством "королевы марафонов" и ее мужа Алексея Блиновского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать общими обязательствами Блиновской Е.О. и Блиновского А.В. обязательства перед ПАО "Сбербанк", - огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов.
В июле прошлого года суд признал обоснованными и включил в реестр требований кредиторов Блиновской требования Сбербанка размере более 12,4 миллиона рублей основного долга и более 246 тысяч рублей неустойки.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Суд отказал Блиновской во взыскании с ФНС 224 миллионов рублей
22 июля, 23:58
 
РоссияМоскваАлексей БлиновскийЕлена БлиновскаяСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала