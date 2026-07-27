Суд приговорил восемь жителей Камчатки к тюрьме за организацию казино

Краткий пересказ от РИА ИИ Петропавловск-Камчатский городской суд признал виновными восемь местных жителей за организацию двух подпольных игорных заведений.

Подпольные залы работали с апреля 2024 по февраль 2025 года и использовали 36 компьютеров с виртуальными автоматами.

Один из фигурантов получил реальное лишение свободы на срок 3 года, семи назначены условные наказания и штрафы, а также конфискация игорного оборудования и 1,5 миллиона рублей, полученных преступным путем.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 июл — РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд признал виновными восемь местных жителей, организовавших два подпольных игорных заведения в краевом центре, сообщила прокуратура Камчатского края.

"Восемь жителей краевой столицы осуждены за незаконное проведение азартных игр. Они признаны виновными в незаконных организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и сети "Интернет", совершенных организованной группой (часть 3 статьи 171.2 УК РФ )", — говорится в канале прокуратуры в " Макс ".

По данным ведомства, с апреля 2024 по февраль 2025 года фигуранты обеспечивали работу двух подпольных залов — на проспекте 50 лет Октября и улице Океанской. Для игры использовались 36 компьютеров с виртуальными автоматами.

В прокуратуре отметили, что посетители платили операторам, получали доступ к ресурсу, а выигрыши выдавались наличными. Роли в группе были строго распределены: одни принимали ставки, другие следили за конспирацией и инкассировали выручку.