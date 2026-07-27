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Суд приговорил восемь жителей Камчатки к тюрьме за организацию казино - РИА Новости, 27.07.2026
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11:22 27.07.2026
Суд приговорил восемь жителей Камчатки к тюрьме за организацию казино

Суд приговорил восемь жителей Камчатки к тюрьме за организацию подпольных казино

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петропавловск-Камчатский городской суд признал виновными восемь местных жителей за организацию двух подпольных игорных заведений.
  • Подпольные залы работали с апреля 2024 по февраль 2025 года и использовали 36 компьютеров с виртуальными автоматами.
  • Один из фигурантов получил реальное лишение свободы на срок 3 года, семи назначены условные наказания и штрафы, а также конфискация игорного оборудования и 1,5 миллиона рублей, полученных преступным путем.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 июл — РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд признал виновными восемь местных жителей, организовавших два подпольных игорных заведения в краевом центре, сообщила прокуратура Камчатского края.
"Восемь жителей краевой столицы осуждены за незаконное проведение азартных игр. Они признаны виновными в незаконных организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и сети "Интернет", совершенных организованной группой (часть 3 статьи 171.2 УК РФ)", — говорится в канале прокуратуры в "Макс".
По данным ведомства, с апреля 2024 по февраль 2025 года фигуранты обеспечивали работу двух подпольных залов — на проспекте 50 лет Октября и улице Океанской. Для игры использовались 36 компьютеров с виртуальными автоматами.
В прокуратуре отметили, что посетители платили операторам, получали доступ к ресурсу, а выигрыши выдавались наличными. Роли в группе были строго распределены: одни принимали ставки, другие следили за конспирацией и инкассировали выручку.
"Один из фигурантов осужден к реальному лишению свободы на срок 3 года в колонии строгого режима, семи назначены наказания в виде условного осуждения и крупных штрафов. Также постановлено конфисковать в доход государства игорное оборудование и 1,5 миллиона рублей, полученных преступным путем", - уточняется в сообщении.
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