В Красноярске нашли останки студентки, пропавшей полгода назад

"В ходе масштабных поисковых мероприятий в лесном массиве вблизи лыжного стадиона "Ветлужанка" по улице Елены Стасовой были обнаружены скелетированные останки. На них находилась одежда, соответствующая описанию вещей, в которых девушка покинула дом, а также обнаружены ее паспорт и мобильный телефон", — говорится в релизе .

Студентка ушла из дома на улице Елены Стасовой в ночь на 14 января. В тот же день камеры видеонаблюдения зафиксировали ее на автозаправочной станции. Было видно, что девушка шла в сторону стадиона "Ветлужанка". После этого ее местонахождение оставалось неизвестным.