В Красноярске нашли останки студентки, пропавшей полгода назад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Красноярске обнаружили скелетированные останки 20-летней студентки, которая пропала полгода назад.
- Их нашли в лесном массиве вблизи лыжного стадиона "Ветлужанка" по улице Елены Стасовой.
- Генетическая экспертиза подтвердила принадлежность останков пропавшей девушке.
КРАСНОЯРСК, 27 июл — РИА Новости. В Красноярске нашли останки 20-летней студентки, которая пропала полгода назад, сообщил региональный главк Следственного комитета.
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"В ходе масштабных поисковых мероприятий в лесном массиве вблизи лыжного стадиона "Ветлужанка" по улице Елены Стасовой были обнаружены скелетированные останки. На них находилась одежда, соответствующая описанию вещей, в которых девушка покинула дом, а также обнаружены ее паспорт и мобильный телефон", — говорится в релизе.
Студентка ушла из дома на улице Елены Стасовой в ночь на 14 января. В тот же день камеры видеонаблюдения зафиксировали ее на автозаправочной станции. Было видно, что девушка шла в сторону стадиона "Ветлужанка". После этого ее местонахождение оставалось неизвестным.
Генетическая экспертиза подтвердила принадлежность останков пропавшей студентке. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
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