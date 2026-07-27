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В Красноярске нашли останки студентки, пропавшей полгода назад - РИА Новости, 27.07.2026
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08:19 27.07.2026 (обновлено: 09:20 27.07.2026)
В Красноярске нашли останки студентки, пропавшей полгода назад

В Красноярске нашли останки пропавшей в январе 20-летней студентки

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ/MAXМесто обнаружения останков пропавшей студентки в Красноярске
Место обнаружения останков пропавшей студентки в Красноярске - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ/MAX
Место обнаружения останков пропавшей студентки в Красноярске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярске обнаружили скелетированные останки 20-летней студентки, которая пропала полгода назад.
  • Их нашли в лесном массиве вблизи лыжного стадиона "Ветлужанка" по улице Елены Стасовой.
  • Генетическая экспертиза подтвердила принадлежность останков пропавшей девушке.
КРАСНОЯРСК, 27 июл — РИА Новости. В Красноярске нашли останки 20-летней студентки, которая пропала полгода назад, сообщил региональный главк Следственного комитета.
«

"В ходе масштабных поисковых мероприятий в лесном массиве вблизи лыжного стадиона "Ветлужанка" по улице Елены Стасовой были обнаружены скелетированные останки. На них находилась одежда, соответствующая описанию вещей, в которых девушка покинула дом, а также обнаружены ее паспорт и мобильный телефон", — говорится в релизе.

Студентка ушла из дома на улице Елены Стасовой в ночь на 14 января. В тот же день камеры видеонаблюдения зафиксировали ее на автозаправочной станции. Было видно, что девушка шла в сторону стадиона "Ветлужанка". После этого ее местонахождение оставалось неизвестным.
Генетическая экспертиза подтвердила принадлежность останков пропавшей студентке. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
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