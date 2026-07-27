Краткий пересказ от РИА ИИ Десятки индонезийских лидеров мнений, руководителей молодежных организаций и политиков отправили письма со словами поддержки в Старобельск, пострадавший от атаки Киева.

Послания из Индонезии будут переданы семьям учащихся Старобельского профессионального колледжа, погибших в результате атаки ВСУ 22 мая.

В ходе акции жители Индонезии написали письма со словами поддержки и пожеланиями сохранять силу духа, а также приложили свои фотографии с плакатами в поддержку России.

ДЖАКАРТА, 27 июл — РИА Новости. Десятки индонезийских лидеров мнений, руководителей молодежных организаций и политиков отправили письма со словами поддержки в Старобельск, пострадавший от атаки Киева, выяснило РИА Новости.

"Мир за Донбасс! Вы не одни, мы вам помним и никогда не забудем… Да здравствует Россия . Никогда не сдавайтесь. Вся жизнь еще впереди", - написали участники акции. Передача писем поддержки приурочена ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе

Послания из Индонезии при поддержке администрации ЛНР в ближайшее время будут переданы семьям учащихся Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета, погибших в результате атаки ВСУ 22 мая.

В ходе акции, организованной по инициативе индонезийских сообществ на площадке Русского дома в Джакарте, поддерживающие Россию жители азиатский республики написали письма со словами поддержки и пожеланиями сохранять силу духа.

Некоторые индонезийцы приложили свои фотографии с плакатами, посвящены и поддержки России, а также оставили свою контактную информацию, чтобы поддерживать связь со Старобельском.