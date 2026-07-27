Краткий пересказ от РИА ИИ
- Десятки индонезийских лидеров мнений, руководителей молодежных организаций и политиков отправили письма со словами поддержки в Старобельск, пострадавший от атаки Киева.
- Послания из Индонезии будут переданы семьям учащихся Старобельского профессионального колледжа, погибших в результате атаки ВСУ 22 мая.
- В ходе акции жители Индонезии написали письма со словами поддержки и пожеланиями сохранять силу духа, а также приложили свои фотографии с плакатами в поддержку России.
ДЖАКАРТА, 27 июл — РИА Новости. Десятки индонезийских лидеров мнений, руководителей молодежных организаций и политиков отправили письма со словами поддержки в Старобельск, пострадавший от атаки Киева, выяснило РИА Новости.
Послания из Индонезии при поддержке администрации ЛНР в ближайшее время будут переданы семьям учащихся Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета, погибших в результате атаки ВСУ 22 мая.
В ходе акции, организованной по инициативе индонезийских сообществ на площадке Русского дома в Джакарте, поддерживающие Россию жители азиатский республики написали письма со словами поддержки и пожеланиями сохранять силу духа.
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Некоторые индонезийцы приложили свои фотографии с плакатами, посвящены и поддержки России, а также оставили свою контактную информацию, чтобы поддерживать связь со Старобельском.
"Каждой семье, пострадавшей от войны: наши сердца с вами. Мы молимся о вашей безопасности, силе и мире… Нам искренне жаль того, что произошло с детьми России. Верю, что теперь они покоятся с миром. Будьте сильными", - говорится в посланиях.