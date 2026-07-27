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Индонезийцы отправили письма со словами поддержки в Старобельск - РИА Новости, 27.07.2026
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05:52 27.07.2026 (обновлено: 07:12 27.07.2026)
Индонезийцы отправили письма со словами поддержки в Старобельск

Индонезийцы отправили письма семьям погибших при атаке ВСУ в Старобельске

© РИА НовостиПисьма индонезийских общественников семьям погибших в Старобельске
Письма индонезийских общественников семьям погибших в Старобельске - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости
Письма индонезийских общественников семьям погибших в Старобельске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десятки индонезийских лидеров мнений, руководителей молодежных организаций и политиков отправили письма со словами поддержки в Старобельск, пострадавший от атаки Киева.
  • Послания из Индонезии будут переданы семьям учащихся Старобельского профессионального колледжа, погибших в результате атаки ВСУ 22 мая.
  • В ходе акции жители Индонезии написали письма со словами поддержки и пожеланиями сохранять силу духа, а также приложили свои фотографии с плакатами в поддержку России.
ДЖАКАРТА, 27 июл — РИА Новости. Десятки индонезийских лидеров мнений, руководителей молодежных организаций и политиков отправили письма со словами поддержки в Старобельск, пострадавший от атаки Киева, выяснило РИА Новости.
"Мир за Донбасс! Вы не одни, мы вам помним и никогда не забудем… Да здравствует Россия. Никогда не сдавайтесь. Вся жизнь еще впереди", - написали участники акции. Передача писем поддержки приурочена ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе.
© РИА Новости

Письма индонезийских общественников семьям погибших в Старобельске.

Письма индонезийских общественников семьям погибших в Старобельске

Письма индонезийских общественников семьям погибших в Старобельске.

© РИА Новости
1 из 2
© РИА Новости

Письма индонезийских общественников семьям погибших в Старобельске.

Письма индонезийских общественников семьям погибших в Старобельске

Письма индонезийских общественников семьям погибших в Старобельске.

© РИА Новости
2 из 2

Письма индонезийских общественников семьям погибших в Старобельске.

© РИА Новости
1 из 2

Письма индонезийских общественников семьям погибших в Старобельске.

© РИА Новости
2 из 2
Послания из Индонезии при поддержке администрации ЛНР в ближайшее время будут переданы семьям учащихся Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета, погибших в результате атаки ВСУ 22 мая.
В ходе акции, организованной по инициативе индонезийских сообществ на площадке Русского дома в Джакарте, поддерживающие Россию жители азиатский республики написали письма со словами поддержки и пожеланиями сохранять силу духа.
Участники акции на площадке Русского дома в Джакарте - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Индонезийская молодежь передала российским военным подарки в знак поддержки
12 октября 2025, 08:55
Некоторые индонезийцы приложили свои фотографии с плакатами, посвящены и поддержки России, а также оставили свою контактную информацию, чтобы поддерживать связь со Старобельском.
"Каждой семье, пострадавшей от войны: наши сердца с вами. Мы молимся о вашей безопасности, силе и мире… Нам искренне жаль того, что произошло с детьми России. Верю, что теперь они покоятся с миром. Будьте сильными", - говорится в посланиях.
Вечер памяти жертв удара по колледжу в Старобельске ЛНР прошел в Джакарте - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
В Индонезии 100 человек почтили память жертв удара ВСУ по Старобельску
2 июля, 10:30
 
В миреРоссияДонбассИндонезияВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
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