Историк рассказал, как СССР получал данные о работе альянса "Пять глаз"

Краткий пересказ от РИА ИИ Советский Союз получал данные о работе членов разведывательного альянса «Пять глаз» благодаря тайным информаторам.

Одним из информаторов был Ким Филби, который в течение двух лет с 1949 по 1951 год снабжал Советский Союз секретной информацией о совместной деятельности США и Великобритании в сфере разведки и контрразведки.

С 1977 по 1983 год сведениями о деятельности альянса «Пять глаз» снабжал Москву руководитель контрразведывательного подразделения в составе Австралийской службы безопасности и разведки Иэн Джордж Пеккок.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Советский Союз имел тайных информаторов, благодаря которым получал данные о работе членов англосаксонского разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes), рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, почетный сотрудник контрразведки Олег Матвеев.

По информации ФСБ , задержан россиянин, житель Хабаровска , по собственной инициативе вышедший на Службу безопасности и разведки Новой Зеландии, входящую в масштабный англосаксонский альянс разведок "Пять глаз" с участием США, Великобритании, Канады и Австралии. Задержанный на корыстной основе передавал данные, которые могли быть использованы против безопасности России. В отношении него расследуется уголовное дело о государственной измене.

Основа альянса "Пять глаз" была заложена 5 марта 1946 года, в день произнесения бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем Фултонской речи, считающейся отправной точкой "холодной войны", рассказал Матвеев.

"Для советских спецслужб тайна создания англосаксонского разведывательного альянса перестала быть таковой достаточно быстро благодаря суперагенту в рядах британской разведки, члену знаменитой "Кембриджской пятерки" Киму Филби. По иронии судьбы, именно ему руководство британской разведки SIS/MI6 поручило возглавить миссию в Вашингтоне по координации действий с ЦРУ и ФБР", - отметил Матвеев. В течение двух лет, с 1949 года по 1951 год, Филби снабжал Советский Союз секретной информацией о совместной деятельности США и Великобритании в сфере разведки и контрразведки, добавил эксперт.

"После Филби, с 1951 по 1961 год, информацией о совместных англо-американских разведывательных операциях в радиоэлектронной сфере КГБ при Совете министров СССР снабжал другой источник в британских спецслужбах – Джордж Блейк. Он работал в штаб-квартире британской внешней разведки в должности заместителя начальника отдела технических операций, то есть секретного прослушивания тех или иных объектов за границей," - сказал Матвеев.

Блейк передал в СССР огромное количество информации, в том числе совершенно секретные сведения о совместной разведывательной операции ЦРУ и британской MI6 под кодовым названием "Золото", начатой в 1953 году, по прокладке из Западного Берлина на территорию Восточного Берлина подземного туннеля для получения доступа к телефонным коммуникациям штаба Группы советских войск в Германии. "В Советском Союзе в целях защиты Блейка от компрометации было принято решение некоторое время не пресекать операцию англосаксов, а использовать для дезинформации противника", - отметил Матвеев.

"Во второй половине 1970-х годов у КГБ появился новый источник, снабжавший советскую разведку сведениями о деятельности альянса "Пять глаз". Им оказался руководитель контрразведывательного подразделения в составе Австралийской службы безопасности и разведки (ASIO) Иэн Джордж Пеккок", - рассказал эксперт. На протяжении шести лет, с 1977 по 1983 год, Пеккок передавал Москве важную информацию о роли Австралии в этом альянсе, отметил Матвеев. "Он мог бы делать это и дальше, если бы не вынужденный уход на пенсию в связи с наступление предельного возраста пребывания на службе", - добавил эксперт.