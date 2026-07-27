В Мичигане мужчина убил жену, шестерых детей и покончил с собой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В штате Мичиган мужчина застрелил свою жену и шестерых детей, а затем покончил с собой.
- У пары Каролкевич было шестеро детей в возрасте от пяти до 15 лет, двое из которых — приемные.
- Причиной смерти всех участников происшествия стали огнестрельные ранения, а пожар в доме был умышленно устроен.
НЬЮ-ЙОРК, 27 июл - РИА Новости. Мужчина в американском штате Мичиган застрелил жену, шестерых детей, а затем покончил с собой, сообщили в местной полиции.
Об инциденте стало известно еще на прошлой неделе: власти сообщали, что в сгоревшем доме в штате нашли тела двух взрослых и шестерых детей, у некоторых были огнестрельные ранения.
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По данным представителя местной полиции, у пары, Кристофера и Аманды Каролкевич, было шестеро детей в возрасте от пяти до 15 лет, двое их которых - приемные.
"После проведения посмертного вскрытия было установлено, что причиной смерти всех участников этого происшествия стали огнестрельные ранения. Смерть Аманды и шестерых детей была квалифицирована как убийство. Смерть Кристофера была квалифицирована как самоубийство", - сказал в ходе пресс-конференции капитан офиса шерифа округа Оттава в Мичигане Джейк Спаркс.
Он отметил, что "пожар был умышленно устроен" в нескольких местах дома, но не раскрыл подробности.
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