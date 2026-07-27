США обновили санкционные списки в отношении ряда российских компаний

Минфин заявил, что изменения направлены на удаление дублирующихся записей и обновление устаревшей информации и не означают снятия санкций.

В отношении "Корус Консалтинг СНГ" ведомство уточнило, что компания подпадает под санкции США, ограничивающие доступ к американскому финансированию. Аналогичные изменения внесены в запись Объединенной двигателестроительной корпорации. В отношении "Технопромэкспорта" OFAC объединило различные варианты наименования компании в одну санкционную запись. При этом санкции с компаний не снимались.