США обновили санкционные списки в отношении ряда российских компаний

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США обновили сведения в санкционных списках в отношении ряда российских компаний.
- Из списка удалены дублирующиеся записи, а информация о некоторых компаниях актуализирована.
- Санкции с компаний не снимались, в том числе были введены новые ограничения в отношении танкера TASCA.
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. США обновили сведения в санкционных списках в отношении ряда российских компаний, работающих в сферах информационных технологий, промышленности и оборонного машиностроения, следует из обновленного списка управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина.
Минфин заявил, что изменения направлены на удаление дублирующихся записей и обновление устаревшей информации и не означают снятия санкций.
Так, удалены дублирующиеся записи Центра судоремонта "Звездочка", российского чиновника Владимира Устинова и Арзамасского приборостроительного завода имени П. И. Пландина. Кроме того, американский минфин актуализировал сведения о компаниях "Полема", "Специальные системы фотоники" и "Современные технологии".
В отношении "Корус Консалтинг СНГ" ведомство уточнило, что компания подпадает под санкции США, ограничивающие доступ к американскому финансированию. Аналогичные изменения внесены в запись Объединенной двигателестроительной корпорации. В отношении "Технопромэкспорта" OFAC объединило различные варианты наименования компании в одну санкционную запись. При этом санкции с компаний не снимались.
Расширение санкционного режима коснулось танкера TASCA. Помимо уже действовавших ограничений, на судно были распространены санкции США, связанные с Ираном.