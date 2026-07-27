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США обновили санкционные списки в отношении ряда российских компаний - РИА Новости, 27.07.2026
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21:40 27.07.2026

США обновили санкционные списки в отношении ряда российских компаний

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США обновили сведения в санкционных списках в отношении ряда российских компаний.
  • Из списка удалены дублирующиеся записи, а информация о некоторых компаниях актуализирована.
  • Санкции с компаний не снимались, в том числе были введены новые ограничения в отношении танкера TASCA.
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. США обновили сведения в санкционных списках в отношении ряда российских компаний, работающих в сферах информационных технологий, промышленности и оборонного машиностроения, следует из обновленного списка управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина.
Минфин заявил, что изменения направлены на удаление дублирующихся записей и обновление устаревшей информации и не означают снятия санкций.
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Так, удалены дублирующиеся записи Центра судоремонта "Звездочка", российского чиновника Владимира Устинова и Арзамасского приборостроительного завода имени П. И. Пландина. Кроме того, американский минфин актуализировал сведения о компаниях "Полема", "Специальные системы фотоники" и "Современные технологии".
В отношении "Корус Консалтинг СНГ" ведомство уточнило, что компания подпадает под санкции США, ограничивающие доступ к американскому финансированию. Аналогичные изменения внесены в запись Объединенной двигателестроительной корпорации. В отношении "Технопромэкспорта" OFAC объединило различные варианты наименования компании в одну санкционную запись. При этом санкции с компаний не снимались.
Расширение санкционного режима коснулось танкера TASCA. Помимо уже действовавших ограничений, на судно были распространены санкции США, связанные с Ираном.
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