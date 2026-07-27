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США прикрывается "угрозой КНДР" для сохранения военного присутствия - РИА Новости, 27.07.2026
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06:31 27.07.2026
США прикрывается "угрозой КНДР" для сохранения военного присутствия

Политолог Жебин: США используют КНДР как предлог для сохранения присутствия

© AP Photo / Lee Jin-manВоенные направляются к берегу во время совместных военных учений Ulchi Freedom Shield в Южной Корее
Военные направляются к берегу во время совместных военных учений Ulchi Freedom Shield в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Военные направляются к берегу во время совместных военных учений Ulchi Freedom Shield в Южной Корее. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин заявил, что США использует тезис о «угрозе КНДР» как предлог для сохранения военного присутствия у границ России и Китая.
  • По словам Жебина, население и экономический потенциал Южной Кореи значительно превышают показатели Северной Кореи, поэтому говорить о северокорейской угрозе нет оснований.
  • Жебин считает, что американское военное присутствие на юге Корейского полуострова препятствует урегулированию конфликта между двумя корейскими государствами.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. США использует тезис о "угрозе КНДР" как предлог для сохранения американского военного присутствия у границ России и Китая, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН кандидат политических наук Александр Жебин.
"Население Южной Кореи более чем в два раза превышает население Северной, ее экономический потенциал тоже гораздо выше. И твердить в этих условиях о какой-то северокорейской угрозе - это просто предлог, чтобы держать американские войска у границ России и Китая. Больше ничего. Что делают на юге полуострова 30 тысяч американских солдат с новейшим вооружением спустя более 80 лет после окончания Второй мировой войны - непонятно", - сказал Жебин.
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По мнению эксперта, именно сохраняющееся американское военное присутствие остается одним из ключевых факторов, препятствующих урегулированию конфликта между двумя корейскими государствами.
Жебин также напомнил, что официальное разделение Корейского полуострова началось после образования Республики Корея при поддержке США. По его словам, только после этого, когда стало очевидно, что создать единое правительство не удастся, была провозглашена КНДР.
"Первое государство на корейской земле после освобождения создали южнокорейцы при поддержке американцев 15 августа 1948 года. И только три недели спустя, когда стало ясно, что договориться о создании единого правительства не удастся, 9 сентября была провозглашена КНДР. Более того, северокорейцы до последнего надеялись на объединение: в первой конституции КНДР было записано, что столицей страны является Сеул, и это положение исчезло только в 1972 году", - отметил собеседник агентства.
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