США прикрывается "угрозой КНДР" для сохранения военного присутствия

Жебин также напомнил, что официальное разделение Корейского полуострова началось после образования Республики Корея при поддержке США. По его словам, только после этого, когда стало очевидно, что создать единое правительство не удастся, была провозглашена КНДР.

"Первое государство на корейской земле после освобождения создали южнокорейцы при поддержке американцев 15 августа 1948 года. И только три недели спустя, когда стало ясно, что договориться о создании единого правительства не удастся, 9 сентября была провозглашена КНДР. Более того, северокорейцы до последнего надеялись на объединение: в первой конституции КНДР было записано, что столицей страны является Сеул, и это положение исчезло только в 1972 году", - отметил собеседник агентства.