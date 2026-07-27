США стали пропускать иранские ракеты из-за недостатка боеприпасов

Краткий пересказ от РИА ИИ Американские военные стали пропускать полеты некоторых иранских ракет и беспилотников из-за сокращения запасов собственных вооружений, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в американской администрации.

Перехвату подлежат все цели, которые угрожают американским военнослужащим, но в ряде случаев ракеты и беспилотники, летящие в районы без личного состава, могут быть пропущены.

Постоянный представитель США в ООН Майк Уолтц опроверг информацию об истощении американских боеприпасов и призвал не доверять утечкам.

ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Американские военные стали пропускать полеты некоторых ракет и беспилотников Ирана в связи с сокращением запасов собственных вооружений, сообщил телеканал Американские военные стали пропускать полеты некоторых ракет и беспилотников Ирана в связи с сокращением запасов собственных вооружений, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в американской администрации.

"Как сообщили два высокопоставленных представителя США , военное командование допускает прорыв некоторых иранских ракет и ударных беспилотников через систему ПВО, стараясь сберечь сокращающиеся запасы противоракет", - говорится в сообщении.

Там указывается, что перехвату подлежат все цели, которые угрожают американским военнослужащим.

"В ряде случаев ракеты и беспилотники, летящие в районы, где нет личного состава, могут быть пропущены, даже если они способны нанести ущерб инфраструктуре баз", - отмечается в материале.

В свою очередь, постоянный представитель США в ООН Майк Уолтц в воскресном интервью NBC News опроверг информацию об истощении американских боеприпасов.

"Я могу подтвердить любым способом, что у американских военных есть все, чтобы проводить эту операцию так, как нужно", - сказал он.

Уолтц призвал не доверять утечкам и заявил, что распространяющих их люди должны сидеть в тюрьме.

Телеканал CBS в пятницу сообщал, что администрация американского президента Дональда Трампа обеспокоена стремительными темпами расходования вооружения США.