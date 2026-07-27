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США стали пропускать иранские ракеты из-за недостатка боеприпасов - РИА Новости, 27.07.2026
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03:04 27.07.2026 (обновлено: 05:28 27.07.2026)
США стали пропускать иранские ракеты из-за недостатка боеприпасов

NBC News: ВС США пропускают некоторые ракеты Ирана из-за недостатка боеприпасов

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот"
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса Пэтриот - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные стали пропускать полеты некоторых иранских ракет и беспилотников из-за сокращения запасов собственных вооружений, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в американской администрации.
  • Перехвату подлежат все цели, которые угрожают американским военнослужащим, но в ряде случаев ракеты и беспилотники, летящие в районы без личного состава, могут быть пропущены.
  • Постоянный представитель США в ООН Майк Уолтц опроверг информацию об истощении американских боеприпасов и призвал не доверять утечкам.
ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Американские военные стали пропускать полеты некоторых ракет и беспилотников Ирана в связи с сокращением запасов собственных вооружений, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в американской администрации.
"Как сообщили два высокопоставленных представителя США, военное командование допускает прорыв некоторых иранских ракет и ударных беспилотников через систему ПВО, стараясь сберечь сокращающиеся запасы противоракет", - говорится в сообщении.
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Там указывается, что перехвату подлежат все цели, которые угрожают американским военнослужащим.
"В ряде случаев ракеты и беспилотники, летящие в районы, где нет личного состава, могут быть пропущены, даже если они способны нанести ущерб инфраструктуре баз", - отмечается в материале.
В свою очередь, постоянный представитель США в ООН Майк Уолтц в воскресном интервью NBC News опроверг информацию об истощении американских боеприпасов.
"Я могу подтвердить любым способом, что у американских военных есть все, чтобы проводить эту операцию так, как нужно", - сказал он.
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Уолтц призвал не доверять утечкам и заявил, что распространяющих их люди должны сидеть в тюрьме.
Телеканал CBS в пятницу сообщал, что администрация американского президента Дональда Трампа обеспокоена стремительными темпами расходования вооружения США.
В тот же день Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана из-за опасений, что эскалация может опасно истощить уже сократившиеся запасы перехватчиков Patriot и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке.
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