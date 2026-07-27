Рейтинг@Mail.ru
В США пытаются экстренно стабилизировать энергосистемы 17 штатов - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:37 27.07.2026 (обновлено: 01:39 27.07.2026)
В США пытаются экстренно стабилизировать энергосистемы 17 штатов

Минэнерго США распорядилось стабилизировать энергосистемы 17 штатов из-за жары

© Fotolia / saidin jusohЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Fotolia / saidin jusoh
Линии электропередачи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство энергетики США распорядилось об экстренной стабилизации энергосистем 17 штатов из-за сильной жары.
  • Компании Southwest Power Pool (SPP) дано распоряжение задействовать определенные мощности для поддержания надежной работы энергосистемы.
  • По оценкам Минэнерго, в стране доступно более 35 гигаватт неиспользуемых резервных генерирующих мощностей.
ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Министерство энергетики США распорядилось в воскресенье об экстренной стабилизации энергосистем 17 штатов, чтобы не допустить отключения электроэнергии в условиях сильной жары.
"Минэнерго выпустило чрезвычайное распоряжение с целью обеспечить электроэнергией американских потребителей в 17 штатах в связи с экстренной ситуацией из-за жары", - говорится в заявлении.
Жара в Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Климатолог назвала причины аномальной жары в США и мире
9 июля, 05:35
Компании Southwest Power Pool (SPP), одной из крупнейших электроэнергетических компаний на Западе США, дано распоряжение в случае необходимости задействовать определенные мощности для поддержания надежной работы энергосистемы.
Подчеркивается, что данное предупреждение было выпущено по запросу SPP.
"По оценкам минэнерго, в стране доступно более 35 гигаватт (ГВт) неиспользуемых резервных генерирующих мощностей", - отмечается в заявлении.
Там также указывается, что данное распоряжение действует до 3 августа.
По данным портала PowerOutages.us, сейчас без света по всей стране находятся чуть более 61,5 тысячи потребителей.
Жара в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Метеоролог предупредил о возвращении экстремальной жары в США
17 июля, 11:15
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала