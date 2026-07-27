В США пытаются экстренно стабилизировать энергосистемы 17 штатов

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство энергетики США распорядилось об экстренной стабилизации энергосистем 17 штатов из-за сильной жары.

Компании Southwest Power Pool (SPP) дано распоряжение задействовать определенные мощности для поддержания надежной работы энергосистемы.

По оценкам Минэнерго, в стране доступно более 35 гигаватт неиспользуемых резервных генерирующих мощностей.

ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Министерство энергетики США распорядилось в воскресенье об экстренной стабилизации энергосистем 17 штатов, чтобы не допустить отключения электроэнергии в условиях сильной жары.

"Минэнерго выпустило чрезвычайное распоряжение с целью обеспечить электроэнергией американских потребителей в 17 штатах в связи с экстренной ситуацией из-за жары", - говорится в заявлении.

Компании Southwest Power Pool (SPP), одной из крупнейших электроэнергетических компаний на Западе США , дано распоряжение в случае необходимости задействовать определенные мощности для поддержания надежной работы энергосистемы.

Подчеркивается, что данное предупреждение было выпущено по запросу SPP.

"По оценкам минэнерго, в стране доступно более 35 гигаватт (ГВт) неиспользуемых резервных генерирующих мощностей", - отмечается в заявлении.

Там также указывается, что данное распоряжение действует до 3 августа.