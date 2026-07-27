Белый дом заявил об угрозе нацбезопасности США из-за публикаций в СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Белый дом заявил, что публикация в СМИ последних данных Пентагона о расходе ракет-перехватчиков Patriot и THAAD поставит под угрозу национальную безопасность США.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупредил Белый дом о сокращении запасов ракет-перехватчиков для систем ПВО.

ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Белый дом заявил, что публикация в СМИ последних данных Пентагона о расходе ракет-перехватчиков Patriot и THAAD поставит под угрозу национальную безопасность США, сообщает газета Белый дом заявил, что публикация в СМИ последних данных Пентагона о расходе ракет-перехватчиков Patriot и THAAD поставит под угрозу национальную безопасность США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

"Белый дом заявил, что национальная безопасность окажется под угрозой, если СМИ опубликуют обновленные данные правительства о расходе ракет Patriot и THAAD, показывающие, насколько большое количество ракет-перехватчиков было использовано с начала войны", - говорится в публикации.

По словам источников газеты, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупредил Белый дом о сокращении запасов ракет-перехватчиков для систем ПВО.

Телеканал CBS в пятницу сообщал, что администрация американского президента Дональда Трампа обеспокоена стремительными темпами расходования вооружения США