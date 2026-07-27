Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анна Евстигнеева заявила о том, что размещение иностранных военных контингентов на территории Украины будет означать интервенцию.
- По словам дипломата, такая интервенция создаст прямую угрозу безопасности России.
ООН, 27 июл – РИА Новости. Размещение иностранных военных контингентов на территории Украины будет означать интервенцию, создающую прямую угрозу безопасности России, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Обращаюсь к европейским участникам "коалиции желающих": размещение на территории Украины военных контингентов ваших государств будет означать иностранную интервенцию, создающую прямую угрозу безопасности России", - сказала дипломат во время заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине.
Дружба с Киевом превратила Европу в пепел
Вчера, 08:00