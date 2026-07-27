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Евстигнеева назвала размещение иностранных военных на Украине интервенцией - РИА Новости, 27.07.2026
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18:00 27.07.2026 (обновлено: 18:08 27.07.2026)
Евстигнеева назвала размещение иностранных военных на Украине интервенцией

Евстигнеева: размещение военных на Украине станет угрозой безопасности России

© AP Photo / John MinchilloИсполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева
Исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / John Minchillo
Исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Евстигнеева заявила о том, что размещение иностранных военных контингентов на территории Украины будет означать интервенцию.
  • По словам дипломата, такая интервенция создаст прямую угрозу безопасности России.
ООН, 27 июл – РИА Новости. Размещение иностранных военных контингентов на территории Украины будет означать интервенцию, создающую прямую угрозу безопасности России, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Обращаюсь к европейским участникам "коалиции желающих": размещение на территории Украины военных контингентов ваших государств будет означать иностранную интервенцию, создающую прямую угрозу безопасности России", - сказала дипломат во время заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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