В Сочи мужчина утонул в море во время шторма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Ростовской области утонул в Черном море во время шторма на диком пляже в Сочи.
- Поисковые работы длились два дня.
- Тело погибшего нашли на дне моря на расстоянии 130 метров от берега.
СОЧИ, 27 июл - РИА Новости. Житель Ростовской области, ушедший в пятницу купаться на дикий пляж в Сочи, утонул в море во время шторма, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе дикого пляжа "72-ой километр", по данным спасателей, шли на протяжении двух дней. Были привлечены в том числе водолазы.
Тело обнаружили на дне моря на расстоянии 130 метров от берега.
Сочинская администрация предупреждала о грозе и усилении волн на море до 1,8 метров на территории Сочи и федеральной территории Сириус 24 июля.