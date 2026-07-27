Операция по поиску утонувшего мужчины в Сочи

Операция по поиску утонувшего мужчины в Сочи

В Сочи мужчина утонул в море во время шторма

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Ростовской области утонул в Черном море во время шторма на диком пляже в Сочи.

Поисковые работы длились два дня.

Тело погибшего нашли на дне моря на расстоянии 130 метров от берега.

СОЧИ, 27 июл - РИА Новости. Житель Ростовской области, ушедший в пятницу купаться на дикий пляж в Сочи, утонул в море во время шторма, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России.

Поисковые работы в акватории Черного моря в районе дикого пляжа "72-ой километр", по данным спасателей, шли на протяжении двух дней. Были привлечены в том числе водолазы.

"Спасатели ЮРПСО МЧС России обнаружили утонувшего в море мужчину. В пятницу вечером через службу 112 в спасательный отряд поступило сообщение, что мужчина пошел купаться в шторм и не смог выплыть на берег", - говорится в канале спасательного отряда на платформе " Макс ".

Тело обнаружили на дне моря на расстоянии 130 метров от берега.