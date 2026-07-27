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В Сочи мужчина утонул в море во время шторма - РИА Новости, 27.07.2026
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13:18 27.07.2026 (обновлено: 13:24 27.07.2026)
В Сочи мужчина утонул в море во время шторма

Житель Ростовской области утонул в море во время шторма в Сочи

© Фото : ЮРПСО МЧС России/MAXОперация по поиску утонувшего мужчины в Сочи
Операция по поиску утонувшего мужчины в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : ЮРПСО МЧС России/MAX
Операция по поиску утонувшего мужчины в Сочи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Ростовской области утонул в Черном море во время шторма на диком пляже в Сочи.
  • Поисковые работы длились два дня.
  • Тело погибшего нашли на дне моря на расстоянии 130 метров от берега.
СОЧИ, 27 июл - РИА Новости. Житель Ростовской области, ушедший в пятницу купаться на дикий пляж в Сочи, утонул в море во время шторма, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе дикого пляжа "72-ой километр", по данным спасателей, шли на протяжении двух дней. Были привлечены в том числе водолазы.
"Спасатели ЮРПСО МЧС России обнаружили утонувшего в море мужчину. В пятницу вечером через службу 112 в спасательный отряд поступило сообщение, что мужчина пошел купаться в шторм и не смог выплыть на берег", - говорится в канале спасательного отряда на платформе "Макс".
Тело обнаружили на дне моря на расстоянии 130 метров от берега.
Сочинская администрация предупреждала о грозе и усилении волн на море до 1,8 метров на территории Сочи и федеральной территории Сириус 24 июля.
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СочиРоссияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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