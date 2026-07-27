Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия за последние пять лет стала сплоченнее вокруг президента РФ Владимира Путина.

Леонид Слуцкий сказал, что страна идет к победе над нацизмом.

Слуцкий добавил, что в девятом созыве Государственной Думы депутаты будут работать еще более слаженно и эффективно.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия за последние пять лет стала еще сплоченнее вокруг президента РФ Владимира Путина и идет к победе над нацизмом, заявил лидер партии ЛДПР, глава думской фракции Леонид Слуцкий.

Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.

"Мы встали плечом к плечу, вне зависимости от партийного билета в кармане, от возраста, вероисповедания или места жительства, сплотились вокруг вас, Владимир Владимирович, на пути к предстоящей скорой победе в последней, уверен, схватке с нацизмом в человеческой истории", - сказал Слуцкий в ходе встречи.

По его словам, всем необходимо вместе идти к наиболее эффективному решению задач и проблем, которые сегодня стоят перед людьми.