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Слуцкий: Россия сплотилась вокруг Путина и идет к победе над нацизмом - РИА Новости, 27.07.2026
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16:00 27.07.2026

Слуцкий: Россия сплотилась вокруг Путина и идет к победе над нацизмом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия за последние пять лет стала сплоченнее вокруг президента РФ Владимира Путина.
  • Леонид Слуцкий сказал, что страна идет к победе над нацизмом.
  • Слуцкий добавил, что в девятом созыве Государственной Думы депутаты будут работать еще более слаженно и эффективно.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия за последние пять лет стала еще сплоченнее вокруг президента РФ Владимира Путина и идет к победе над нацизмом, заявил лидер партии ЛДПР, глава думской фракции Леонид Слуцкий.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
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"Мы встали плечом к плечу, вне зависимости от партийного билета в кармане, от возраста, вероисповедания или места жительства, сплотились вокруг вас, Владимир Владимирович, на пути к предстоящей скорой победе в последней, уверен, схватке с нацизмом в человеческой истории", - сказал Слуцкий в ходе встречи.
По его словам, всем необходимо вместе идти к наиболее эффективному решению задач и проблем, которые сегодня стоят перед людьми.
"Сегодня мы многие задачи берем с собой в следующий, девятый созыв Государственной Думы и будем работать, как завещал великий Жириновский, еще более слаженно и эффективно на пользу людей, которые перед нами эти задачи ставят", - добавил Слуцкий.
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинЛДПРГосдума РФ
 
 
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