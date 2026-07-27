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Симоньян поделилась отрывком из книги, посвященной Кеосаяну - РИА Новости, 27.07.2026
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20:59 27.07.2026
Симоньян поделилась отрывком из книги, посвященной Кеосаяну

Симоньян поделилась отрывком из новой книги, посвященной Кеосаяну

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась ссылкой на отрывок из своей новой книги «Непервая любовь. Исповедь горя и радости», посвященной режиссеру Тиграну Кеосаяну.
  • Книга должна выйти в сентябре, к годовщине смерти режиссера, а деньги от ее продажи пойдут на помощь пострадавшим от атак украинских беспилотников.
  • Симоньян продолжает работать над аудиоверсией романа, где будет звучать голос Кеосаяна, воссозданный с помощью искусственного интеллекта.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась ссылкой на отрывок из своей новой книги "Непервая любовь. Исповедь горя и радости", которая посвящена режиссеру Тиграну Кеосаяну, и рассказала, как приняла решение написать ее.
Книга о Кеосаяне "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" должна выйти в сентябре, к годовщине смерти режиссера. Деньги от ее продажи пойдут на помощь пострадавшим от атак украинских беспилотников. На книгу уже можно оформить предзаказ на сайте книжного магазина "Читай-город" и на маркетплейсе Ozon. Там же можно прочитать и отрывок из романа.
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"Я не собиралась ее писать. Я считала, что я написала свою главную книгу - "В начале было слово, в конце будет цифра", и что больше уже ничего не напишу", - рассказала Симоньян в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, мысль о книге, посвященной Кеосаяну, пришла к ней перед Новым годом, когда она ехала в Сочи, чтобы встретить там праздник со своей семьей.
"Я ехала одна в поезде. И вот эта книга свалилась просто на меня, книга про нас с Тиграном, про нашу любовь. И я постаралась в этой книге увековечить его голос, его живой образ, его память и воспеть нашу любовь, которая редкая в мире любовь", - поделилась главред.
Симоньян добавила, что продолжает работать над аудиоверсией романа, где будет звучать голос Кеосаяна, воссозданный с помощью искусственного интеллекта. Ранее она говорила о том, что ее роман станет письменным памятником режиссеру.
Российский кинорежиссер, продюсер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинематографистов. Широкую известность ему принесли картины "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Ландыш серебристый". Последней режиссерской работой Кеосаяна стал фильм "Семь дней Петра Семеныча", снятый по сценарию его супруги, главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
С 2007 года Кеосаян активно работал на телевидении, вел авторскую программу на радио Sputnik. Одним из его самых ярких телепроектов стало сатирическое политическое шоу "Международная пилорама", которое выходило на телеканале НТВ с 2016 года в течение восьми лет. Из-за своей гражданской позиции был включен в санкционные списки ряда стран.
В 2024 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2025 году президент РФ Владимир Путин присвоил ему почетное звание заслуженного артиста России. Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.
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РоссияТигран КеосаянМаргарита Симоньян
 
 
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