Сотрудники полиции на месте стрельбы в культурно-развлекательном комплексе в Сиэтле, США

Сотрудники полиции на месте стрельбы в культурно-развлекательном комплексе в Сиэтле, США

© REUTERS / Jason Redmond Сотрудники полиции на месте стрельбы в культурно-развлекательном комплексе в Сиэтле, США

Число погибших при стрельбе в Сиэтле увеличилось до трех

Краткий пересказ от РИА ИИ Число погибших при стрельбе в культурно-развлекательном комплексе в Сиэтле увеличилось до трех.

По данным полиции, огонь открыли два человека, один из них задержан, второй находится на свободе.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в культурно-развлекательном комплексе в Сиэтле увеличилось до трех, сообщает газета Число погибших в результате стрельбы в культурно-развлекательном комплексе в Сиэтле увеличилось до трех, сообщает газета Seattle Times

Стрельба произошла в районе комплекса Seattle Center. Ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших.

"В результате (стрельбы - ред.) три человека погибли и четверо получили ранения, включая маленького ребенка", - сообщает Seattle Times. Издание уточняет, что два человека погибли на месте, третий скончался позднее в больнице от полученных ранений.