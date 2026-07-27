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Число погибших при стрельбе в Сиэтле увеличилось до трех - РИА Новости, 27.07.2026
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10:53 27.07.2026
Число погибших при стрельбе в Сиэтле увеличилось до трех

В Сиэтле при стрельбе в культурно-развлекательном комплексе погибли три человека

© REUTERS / Jason RedmondСотрудники полиции на месте стрельбы в культурно-развлекательном комплексе в Сиэтле, США
Сотрудники полиции на месте стрельбы в культурно-развлекательном комплексе в Сиэтле, США - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© REUTERS / Jason Redmond
Сотрудники полиции на месте стрельбы в культурно-развлекательном комплексе в Сиэтле, США
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших при стрельбе в культурно-развлекательном комплексе в Сиэтле увеличилось до трех.
  • По данным полиции, огонь открыли два человека, один из них задержан, второй находится на свободе.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в культурно-развлекательном комплексе в Сиэтле увеличилось до трех, сообщает газета Seattle Times.
Стрельба произошла в районе комплекса Seattle Center. Ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших.
"В результате (стрельбы - ред.) три человека погибли и четверо получили ранения, включая маленького ребенка", - сообщает Seattle Times. Издание уточняет, что два человека погибли на месте, третий скончался позднее в больнице от полученных ранений.
Как отмечает издание, по мнению полиции, огонь открыли два человека. Предположительно, они стреляли друг в друга. Один из них задержан, второй находится на свободе.
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