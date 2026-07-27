Краткий пересказ от РИА ИИ
- В культурно-развлекательном комплексе Seattle Center произошла стрельба.
- Множество людей получили ранения.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Полиция Сиэтла сообщила о стрельбе в культурно-развлекательном комплексе Seattle Center, есть раненые.
"Полиция ведет расследование стрельбы. Множество людей получили ранения", - сообщила полиция на своей странице в соцсети Х, пообещав предоставить больше информации позднее.
В Seattle Center расположена знаковая достопримечательность Сиэтла – башня Спейс-Нидл.