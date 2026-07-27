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Полиция Сиэтла сообщила о стрельбе в культурно-развлекательном комплексе - РИА Новости, 27.07.2026
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05:59 27.07.2026
Полиция Сиэтла сообщила о стрельбе в культурно-развлекательном комплексе

Полиция Сиэтла сообщила о стрельбе в комплексе Seattle Center, есть раненые

© AP Photo / Ted S. WarrenПолицейские в Сиэтле
Полицейские в Сиэтле - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Ted S. Warren
Полицейские в Сиэтле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В культурно-развлекательном комплексе Seattle Center произошла стрельба.
  • Множество людей получили ранения.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Полиция Сиэтла сообщила о стрельбе в культурно-развлекательном комплексе Seattle Center, есть раненые.
"Полиция ведет расследование стрельбы. Множество людей получили ранения", - сообщила полиция на своей странице в соцсети Х, пообещав предоставить больше информации позднее.
В Seattle Center расположена знаковая достопримечательность Сиэтла – башня Спейс-Нидл.
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