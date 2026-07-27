Суд оштрафовал бывшего партнера Тимура Иванова на 500 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Симоновский суд Москвы приговорил Сергея Бородина к 8 годам лишения свободы.
- Экс-партнера бывшего замминистра обороны Тимура Иванова также оштрафовали на 500 миллионов рублей.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы вдобавок к сроку в колонии оштрафовал на 500 миллионов рублей экс-партнера бывшего замминистра обороны Тимура Иванова Сергея Бородина по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить наказание в виде штрафа в размере 500 миллионов рублей", - решила судья Елена Орловцева.
Сегодня Бородина приговорили к 8 годам лишения свободы.
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