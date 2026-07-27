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Суд оштрафовал бывшего партнера Тимура Иванова на 500 миллионов рублей - РИА Новости, 27.07.2026
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13:23 27.07.2026 (обновлено: 13:26 27.07.2026)
Суд оштрафовал бывшего партнера Тимура Иванова на 500 миллионов рублей

Суд оштрафовал бывшего партнера Тимура Иванова Сергея Бородина на 500 млн руб

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыФигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Сергей Бородин в суде
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Сергей Бородин в суде - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Сергей Бородин в суде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Симоновский суд Москвы приговорил Сергея Бородина к 8 годам лишения свободы.
  • Экс-партнера бывшего замминистра обороны Тимура Иванова также оштрафовали на 500 миллионов рублей.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы вдобавок к сроку в колонии оштрафовал на 500 миллионов рублей экс-партнера бывшего замминистра обороны Тимура Иванова Сергея Бородина по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить наказание в виде штрафа в размере 500 миллионов рублей", - решила судья Елена Орловцева.
Сегодня Бородина приговорили к 8 годам лишения свободы.
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