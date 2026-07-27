Суд оштрафовал бывшего партнера Тимура Иванова на 500 миллионов рублей

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы вдобавок к сроку в колонии оштрафовал на 500 миллионов рублей экс-партнера бывшего замминистра обороны Тимура Иванова Сергея Бородина по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.