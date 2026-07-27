Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала задержание россиянина, шпионившего на разведку Новой Зеландии - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 27.07.2026
ФСБ показала задержание россиянина, шпионившего на разведку Новой Зеландии

ФСБ показала задержания шпионившего на разведку Новой Зеландии хабаровчанина

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦОС ФСБ России показала кадры задержания жителя Хабаровска по подозрению в шпионаже в пользу разведки Новой Зеландии.
  • Задержанный по собственной инициативе вышел на Службу безопасности и разведки Новой Зеландии, которая входит в альянс "Пять глаз".
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ЦОС ФСБ России показала кадры задержания жителя Хабаровска, который шпионил в пользу разведки Новой Зеландии.
По информации ФСБ, задержан россиянин, житель Хабаровска, по собственной инициативе вышедший на Службу безопасности и разведки Новой Зеландии, входящую в масштабный англосаксонский альянс разведок "Пять глаз" (Five Eyes) с участием США, Великобритании, Канады и Австралии.
На опубликованных кадрах видно, как сотрудники спецслужб на тротуаре возле гаражного массива подбегают к подозреваемому, кладут его на землю и надевают на него наручники. Далее задержанному предъявляются обвинения, после чего его заводят в черный микроавтобус для последующего доставления в здание ФСБ.
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
ФСБ раскрыла, какие данные задержанный в Хабаровске шпион слал за границу
Вчера, 09:12
 
БезопасностьХабаровскНовая ЗеландияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала