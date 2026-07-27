ФСБ показала задержание россиянина, шпионившего на разведку Новой Зеландии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦОС ФСБ России показала кадры задержания жителя Хабаровска по подозрению в шпионаже в пользу разведки Новой Зеландии.
- Задержанный по собственной инициативе вышел на Службу безопасности и разведки Новой Зеландии, которая входит в альянс "Пять глаз".
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ЦОС ФСБ России показала кадры задержания жителя Хабаровска, который шпионил в пользу разведки Новой Зеландии.
По информации ФСБ, задержан россиянин, житель Хабаровска, по собственной инициативе вышедший на Службу безопасности и разведки Новой Зеландии, входящую в масштабный англосаксонский альянс разведок "Пять глаз" (Five Eyes) с участием США, Великобритании, Канады и Австралии.
На опубликованных кадрах видно, как сотрудники спецслужб на тротуаре возле гаражного массива подбегают к подозреваемому, кладут его на землю и надевают на него наручники. Далее задержанному предъявляются обвинения, после чего его заводят в черный микроавтобус для последующего доставления в здание ФСБ.