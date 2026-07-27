ФСБ показала задержание россиянина, шпионившего на разведку Новой Зеландии

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники спецслужб на тротуаре возле гаражного массива подбегают к подозреваемому, кладут его на землю и надевают на него наручники. Далее задержанному предъявляются обвинения, после чего его заводят в черный микроавтобус для последующего доставления в здание ФСБ.