Житель Хабаровска шпионил на разведку Новой Зеландии на корыстной основе

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Задержанный хабаровчанин на корыстной основе передавал разведке Новой Зеландии данные, которые могли быть использованы против безопасности России, сообщила ФСБ.

Этот шпион "по заданию иностранной спецслужбы, используя иностранные почтовые сервисы и мессенджеры, передал иностранной разведке сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации", отмечается в сообщении.