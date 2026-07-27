Житель Хабаровска шпионил на разведку Новой Зеландии на корыстной основе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Хабаровска передавал разведке Новой Зеландии данные, которые могли быть использованы против безопасности России.
- В отношении задержанного расследуется уголовное дело о государственной измене.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Задержанный хабаровчанин на корыстной основе передавал разведке Новой Зеландии данные, которые могли быть использованы против безопасности России, сообщила ФСБ.
Этот шпион "по заданию иностранной спецслужбы, используя иностранные почтовые сервисы и мессенджеры, передал иностранной разведке сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации", отмечается в сообщении.
По информации ФСБ, задержан россиянин, житель Хабаровска, по собственной инициативе вышедший на Службу безопасности и разведки Новой Зеландии, входящую в масштабный англосаксонский альянс разведок "Пять глаз" (Five Eyes) с участием США, Великобритании, Канады и Австралии, и работавший на эту спецслужбу. В отношении задержанного расследуется уголовное дело о государственной измене.