Бойцы "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий "Севера".
- Бойцы группировки нанесли поражение противнику в нескольких населенных пунктах Сумской и Харьковской областей.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки лишились до 210 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило министерство обороны РФ.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Садки, Горки, Хотень, Уланово и Рыжевка Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Александровка, Избицкое, Липцы, Ивановка, Белый Колодезь и Бакшеевка.
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22 июня 2022, 17:18