Бойцы "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки лишились до 210 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило министерство обороны РФ.

В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Александровка, Избицкое, Липцы, Ивановка, Белый Колодезь и Бакшеевка.