Краткий пересказ от РИА ИИ Служба безопасности Украины выступает за снижение возраста мобилизации до 18 лет, сообщили в российских силовых структурах.

Эта мера рассматривается как один из способов решения проблемы нехватки личного состава ВСУ, а также снижения риска протестной активности внутри страны.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) выступает за снижение возраста мобилизации до 18 лет, считая, что это позволит восполнить потери в личном составе и снизить протестную активность внутри страны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

По словам собеседника агентства, соответствующая инициатива обсуждается на фоне продолжающихся проблем с комплектованием подразделений ВСУ.

"СБУ в свою очередь, предлагают начать мобилизацию молодежи от 18 лет", - сообщил источник агентства.