Рейтинг@Mail.ru
СБУ хочет снизить возраст мобилизации, сообщили в силовых структурах - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 27.07.2026
СБУ хочет снизить возраст мобилизации, сообщили в силовых структурах

СБУ хочет снизить возраст мобилизации на Украине до 18 лет

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего военного
Украинские военнослужащие несут тело погибшего военного - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Служба безопасности Украины выступает за снижение возраста мобилизации до 18 лет, сообщили в российских силовых структурах.
  • Эта мера рассматривается как один из способов решения проблемы нехватки личного состава ВСУ, а также снижения риска протестной активности внутри страны.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) выступает за снижение возраста мобилизации до 18 лет, считая, что это позволит восполнить потери в личном составе и снизить протестную активность внутри страны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
По словам собеседника агентства, соответствующая инициатива обсуждается на фоне продолжающихся проблем с комплектованием подразделений ВСУ.
"СБУ в свою очередь, предлагают начать мобилизацию молодежи от 18 лет", - сообщил источник агентства.
Собеседник добавил, что по оценке украинских спецслужб, снижение мобилизационного возраста рассматривается как один из способов решения проблемы нехватки личного состава, а также для снижения риска повторного "картонного майдана".
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Лубинец: сообщения о нарушениях при мобилизации поступают со всей Украины
8 июля, 16:40
 
В миреУкраинаСШАДжейк СалливанСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала