Краткий пересказ от РИА ИИ
- Служба безопасности Украины выступает за снижение возраста мобилизации до 18 лет, сообщили в российских силовых структурах.
- Эта мера рассматривается как один из способов решения проблемы нехватки личного состава ВСУ, а также снижения риска протестной активности внутри страны.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) выступает за снижение возраста мобилизации до 18 лет, считая, что это позволит восполнить потери в личном составе и снизить протестную активность внутри страны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, соответствующая инициатива обсуждается на фоне продолжающихся проблем с комплектованием подразделений ВСУ.
"СБУ в свою очередь, предлагают начать мобилизацию молодежи от 18 лет", - сообщил источник агентства.
Собеседник добавил, что по оценке украинских спецслужб, снижение мобилизационного возраста рассматривается как один из способов решения проблемы нехватки личного состава, а также для снижения риска повторного "картонного майдана".