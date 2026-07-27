Краткий пересказ от РИА ИИ Сенат США планирует провести первое процедурное голосование по законопроекту о санкциях в отношении России во вторник.

Законопроект предусматривает пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США и наделяет президента правом вводить пошлины в размере до 100% на товары из пяти стран — крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также из стран, "содействующих обходу санкций".

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сенат США планирует провести первое процедурное голосование по законопроекту о санкциях в отношении России во вторник, сообщает издание Сенат США планирует провести первое процедурное голосование по законопроекту о санкциях в отношении России во вторник, сообщает издание Punchbowl News

Законопроект о новых санкциях против РФ предусматривает пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США , а также наделяет президента правом вводить пошлины в размере до 100% на товары из пяти стран - крупнейших покупателей российских нефти и газа, и из стран, "содействующих обходу санкций". Один из авторов инициативы - скончавшийся сенатор Линдси Грэм*.

По данным издания, сенат во вторник сначала проведет слушания по кандидатуре прокурора Джея Клейтона пост главы национальной разведки США.

"Кроме того, как ожидается, сенат проведет предварительное процедурное голосование в тот же вечер (во вторник - ред.) по поводу проекта, который служит основой для давно застопорившегося и недавно переработанного пакета санкций против России", - говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что голосование пройдет спустя несколько часов после встречи американских сенаторов с Владимиром Зеленским. Как указывает Punchbowl, лидеры Республиканской партии рассчитывают заручиться значительной поддержкой на этом процедурном голосовании, чтобы облегчить достижение договоренности и оперативно перейти к окончательному голосованию по законопроекту, возможно, уже к концу недели.

Ранее сенатор Рэнд Пол заявил, что законопроект покойного Грэма* о новых санкциях против России и сотрудничающих с ней стран ударит прежде всего по самим США. По его мнению, подобные ограничения лишь навредят американской экономике.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом на Западе не раз признавали, что санкции не работают.