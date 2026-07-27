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МИД Румынии заявил о высылке сотрудника российского посольства - РИА Новости, 27.07.2026
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15:59 27.07.2026 (обновлено: 16:05 27.07.2026)
МИД Румынии заявил о высылке сотрудника российского посольства

МИД Румынии высылает сотрудника посольства РФ после инцидента с дроном

© Фото : Посольство России в РумынииПосольство России в Румынии
Посольство России в Румынии - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Посольство России в Румынии
Посольство России в Румынии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Румынии принял решение выслать одного из сотрудников посольства России в Бухаресте после инцидента с дроном.
  • Истребитель F-16 сбил беспилотник над территорией Румынии, после чего российскому послу Владимиру Липаеву были представлены фрагменты этого беспилотника.
  • Доказательств того, что беспилотник мог принадлежать России, не приводится.
КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. МИД Румынии принял решение выслать одного из сотрудников посольства России в Бухаресте после инцидента с дроном, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
Ранее президент Румынии Никушор Дан сообщил, что истребитель F-16 сбил беспилотник над территорией страны. Доказательств того, что беспилотник мог принадлежать России, не приводится. В связи с инцидентом в МИД Румынии был вызван посол России Владимир Липаев.
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"В ходе встречи российскому послу была официально вручена вербальная нота, в которой румынская сторона уведомила о применении заявления о неприемлемости действий члена миссии Российской Федерации в Бухаресте, обязав его покинуть территорию Румынии в течение пяти дней. МИД также вызвал посла Румынии в Российской Федерации в Бухарест для консультаций", - сообщается на сайте ведомства.
В МИД указали, что российскому дипломату были представлены фрагменты беспилотника, уничтоженного на территории Румынии.
Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.
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