Захарова прокомментировала атаки ВСУ на Ростовскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ночных воздушных атак ВСУ на Ростов-на-Дону и другие населенные пункты Ростовской области 25 и 27 июля погибли пять человек, включая ребенка, не менее 13 человек получили ранения.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что атаки ВСУ на Ростовскую область — это свидетельство неонацистской сущности киевского режима.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Стремясь отыграться за провалы на фронте, киевский режим развернул охоту на мирное население, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаки ВСУ на Ростовскую область.
В результате массированных ночных воздушных атак ВСУ 25 и 27 июля на Ростов-на-Дону и другие населенные пункты Ростовской области погибли пять человек, включая ребенка, получили ранения не менее 13 человек, в том числе подросток.
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"Эти жестокие и циничные преступления – очередное свидетельство неонацистской сущности киевского режима, развернувшего охоту на мирное население в стремлении отыграться за свои множащиеся провалы на фронте и показать своим кровожадным западным спонсорам способность причинять ущерб российским детям и женщинам", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.