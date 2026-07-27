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Захарова прокомментировала атаки ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости, 27.07.2026
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17:34 27.07.2026 (обновлено: 17:44 27.07.2026)
Захарова прокомментировала атаки ВСУ на Ростовскую область

Захарова об атаках на Ростовскую область: Киев развернул охоту на людей

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ночных воздушных атак ВСУ на Ростов-на-Дону и другие населенные пункты Ростовской области 25 и 27 июля погибли пять человек, включая ребенка, не менее 13 человек получили ранения.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что атаки ВСУ на Ростовскую область — это свидетельство неонацистской сущности киевского режима.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Стремясь отыграться за провалы на фронте, киевский режим развернул охоту на мирное население, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаки ВСУ на Ростовскую область.
В результате массированных ночных воздушных атак ВСУ 25 и 27 июля на Ростов-на-Дону и другие населенные пункты Ростовской области погибли пять человек, включая ребенка, получили ранения не менее 13 человек, в том числе подросток.
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"Эти жестокие и циничные преступления – очередное свидетельство неонацистской сущности киевского режима, развернувшего охоту на мирное население в стремлении отыграться за свои множащиеся провалы на фронте и показать своим кровожадным западным спонсорам способность причинять ущерб российским детям и женщинам", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Количество жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону возросло до пяти
Вчера, 12:55
 
РоссияВооруженные силы УкраиныРостовская областьМария ЗахароваРостов-на-Дону
 
 
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