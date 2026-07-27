Захарова прокомментировала атаки ВСУ на Ростовскую область

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Стремясь отыграться за провалы на фронте, киевский режим развернул охоту на мирное население, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаки ВСУ на Ростовскую область.

В результате массированных ночных воздушных атак ВСУ 25 и 27 июля на Ростов-на-Дону и другие населенные пункты Ростовской области погибли пять человек, включая ребенка, получили ранения не менее 13 человек, в том числе подросток.