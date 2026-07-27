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Около 60 человек находятся в ПВР после воздушной атаки на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 27.07.2026
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11:28 27.07.2026
Около 60 человек находятся в ПВР после воздушной атаки на Ростов-на-Дону

После воздушной атаки на Ростов-на-Дону 56 человек находятся в ПВР

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкСобачка в пункте временного размещения
Собачка в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Собачка в пункте временного размещения. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 60 человек находятся в пункте временного размещения после воздушной атаки на Ростовскую область.
  • Там же развернули медицинский пункт.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл - РИА Новости. Около 60 человек находятся в пункте временного размещения после воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Как он информировал ранее, в результате ночной воздушной атаки на регион восемь человек пострадали и двое погибли. В Ростове повреждения получили многоквартирный и несколько частных домов, а также и соцучреждение. Произошло несколько пожаров - на территории предприятия, складских сооружений, частных домов и автомобилей.
"Жители многоквартирных домов, подвергшихся атаке, были эвакуированы. 56 человек находятся в пункте временного размещения. Там же развернут медицинский пункт", - написал он в своем Telegram-канале, добавив, что людям оказывается вся необходимая помощь.
Пострадавшее социальное учреждение - центр для лиц без определенного места жительства. На момент атаки в учреждении находилось 43 проживающих и три работника. Никто не пострадал.
В результате падения осколков БПЛА повреждено три многоквартирных дома, 17 частых домовладений, социальное учреждение, пять автомобилей, кафе, складские помещения.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьЮрий СлюсарьРостов-на-Дону
 
 
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