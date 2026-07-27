Около 60 человек находятся в ПВР после воздушной атаки на Ростов-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл - РИА Новости. Около 60 человек находятся в пункте временного размещения после воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Как он информировал ранее, в результате ночной воздушной атаки на регион восемь человек пострадали и двое погибли. В Ростове повреждения получили многоквартирный и несколько частных домов, а также и соцучреждение. Произошло несколько пожаров - на территории предприятия, складских сооружений, частных домов и автомобилей.