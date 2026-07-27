В России введут ГОСТ на игрушечное оружие для детей

Краткий пересказ от РИА ИИ Росстандарт принял новый ГОСТ на игрушечное оружие для детей, который вступит в силу с января 2027 года.

ГОСТ распространяется на игрушечное оружие для детей до 14 лет, включая пистолетики, рогатки, катапульты, арбалеты, луки для стрельбы, дротики и другие игрушки.

Требования включают изготовление игрушек из мягких материалов, скругленные формы, защитные наконечники и ограничения на силу натяжения тетивы и образование горячих частиц или открытого пламени.

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на игрушечное оружие для детей, такое как пистолетики и рогатки, требования к их безопасности вступят в силу с января 2027 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.

ГОСТ распространяется на игрушечное оружие для детей в возрасте до 14 лет. Помимо пистолетиков и рогаток, требования распространяются и на катапульты, арбалеты, луки для стрельбы, дротики и другие игрушки.

Так, игрушечное холодное оружие, например, ножи, сабли и топоры, не должны иметь острых кромок или концов. Отмечается, что игрушки должны быть изготовлены из мягких материалов, таких как пластик, резина или поролон, форма игрушек должна быть скругленной.

Уточняется, что все жесткие снаряды на конце должны иметь закругление радиусом не менее 2 миллиметров.

Одновременно с этим игрушки со снарядом должны иметь защитный наконечник из упругого материала. А у луков или арбалетов сила натяжения тетивы не должна превышать 12 ньютонов.

Что касается пистолетиков, то они должны быть изготовлены так, чтобы не образовывалось разлетающихся горячих частиц или открытого пламени.