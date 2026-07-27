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ВС России поразили объекты разгрузки и хранения ГСМ в порту Одесса - РИА Новости, 28.07.2026
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17:40 27.07.2026 (обновлено: 00:07 28.07.2026)
ВС России поразили объекты разгрузки и хранения ГСМ в порту Одесса

МО РФ: ВС России поразили объекты разгрузки и хранения ГСМ в порту Одессы

© Минобороны России/MAXАвиация ВКС России
Авиация ВКС России - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Минобороны России/MAX
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В порту Одессы поражены объекты разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские бойцы поразили в порту Одесса объекты разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенные для ВСУ, сообщили в Минобороны.
В течение дня военные атаковали морскую инфраструктуру и суда, используемым в интересах киевского режима.
"В результате ударов высокоточным оружием и ударными дронами поражены: в порту Одесса — объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ", — уточняется в сводке.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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