ВС России поразили объекты разгрузки и хранения ГСМ в порту Одесса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В порту Одессы поражены объекты разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские бойцы поразили в порту Одесса объекты разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенные для ВСУ, сообщили в Минобороны.
В течение дня военные атаковали морскую инфраструктуру и суда, используемым в интересах киевского режима.
"В результате ударов высокоточным оружием и ударными дронами поражены: в порту Одесса — объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ", — уточняется в сводке.