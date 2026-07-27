ВС России поразили объекты разгрузки и хранения ГСМ в порту Одесса

Краткий пересказ от РИА ИИ В порту Одессы поражены объекты разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские бойцы поразили в порту Одесса объекты разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенные для ВСУ, сообщили в Минобороны.

В течение дня военные атаковали морскую инфраструктуру и суда, используемым в интересах киевского режима.