Россия достойно проходит нынешний исторический этап, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия достойно проходит нынешний исторический этап.
- Глава государства провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия достойно проходит нынешний исторический этап, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
"Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткань происходящих событий. Каждый по своему направлению, но и в целом все понимаем: что происходит и в стране, и в мире в целом, в какой ситуации находится Россия, какой этап исторический она проходит, и проходит достойно", - сказал Путин, обращаясь к депутатам.