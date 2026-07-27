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Россия достойно проходит нынешний исторический этап, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2026
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14:39 27.07.2026 (обновлено: 14:49 27.07.2026)
Россия достойно проходит нынешний исторический этап, заявил Путин

Путин: Россия достойно проходит нынешний исторический этап

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия достойно проходит нынешний исторический этап.
  • Глава государства провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия достойно проходит нынешний исторический этап, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
"Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткань происходящих событий. Каждый по своему направлению, но и в целом все понимаем: что происходит и в стране, и в мире в целом, в какой ситуации находится Россия, какой этап исторический она проходит, и проходит достойно", - сказал Путин, обращаясь к депутатам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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