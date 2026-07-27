Россия достойно проходит нынешний исторический этап, заявил Путин

"Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткань происходящих событий. Каждый по своему направлению, но и в целом все понимаем: что происходит и в стране, и в мире в целом, в какой ситуации находится Россия, какой этап исторический она проходит, и проходит достойно", - сказал Путин, обращаясь к депутатам.