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Запад пытается подорвать экономику и науку России, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2026
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14:04 27.07.2026 (обновлено: 14:14 27.07.2026)
Запад пытается подорвать экономику и науку России, заявил Путин

Путин: Запад пытается подорвать экономику и науку России, но ее народ не сломить

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны пытаются подорвать экономику и науку России.
  • Путин подчеркнул, что народ России невозможно сломить.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Запад пытается подорвать экономику, науку России, но российский народ не сломить, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва провел встречу с депутатами.
"Желая пошатнуть российское государство, спровоцировать общественный раскол в нашей стране, (западные страны - ред.) попытались задушить нашу экономику, финансовую систему, банковскую сферу, подорвать потенциал науки, промышленности, образования", - сказал Путин в ходе встречи.
Глава государства добавил, что не в силах победить Россию на поле боя они делают ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы с народом России.
"Но народ России никому и никогда не сломить. Этого не было никогда и никогда не будет", - заключил Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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