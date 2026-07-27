Запад пытается подорвать экономику и науку России, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны пытаются подорвать экономику и науку России.
- Путин подчеркнул, что народ России невозможно сломить.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Запад пытается подорвать экономику, науку России, но российский народ не сломить, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Желая пошатнуть российское государство, спровоцировать общественный раскол в нашей стране, (западные страны - ред.) попытались задушить нашу экономику, финансовую систему, банковскую сферу, подорвать потенциал науки, промышленности, образования", - сказал Путин в ходе встречи.
Глава государства добавил, что не в силах победить Россию на поле боя они делают ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы с народом России.
"Но народ России никому и никогда не сломить. Этого не было никогда и никогда не будет", - заключил Путин.