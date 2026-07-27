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Путин рассказал, как российский народ ответил на давление на страну - РИА Новости, 27.07.2026
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14:02 27.07.2026 (обновлено: 14:11 27.07.2026)
Путин рассказал, как российский народ ответил на давление на страну

Путин: народ ответил внутренней сплоченностью на испытания и давление на Россию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что народ России ответил внутренней сплоченностью на испытания и давление на страну.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Народ России ответил внутренней сплоченностью на испытания и давление на страну, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
«
"На исторические испытания, на внешнее агрессивное давление наш многонациональный народ ответил внутренней сплоченностью. Так было всегда. И сегодня происходит именно это", - сказал Путин.
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