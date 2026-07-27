Путин рассказал, как российский народ ответил на давление на страну

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что народ России ответил внутренней сплоченностью на испытания и давление на страну.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Народ России ответил внутренней сплоченностью на испытания и давление на страну, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
«
"На исторические испытания, на внешнее агрессивное давление наш многонациональный народ ответил внутренней сплоченностью. Так было всегда. И сегодня происходит именно это", - сказал Путин.