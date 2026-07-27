ВС России поразили логистический центр ВСУ в Кривом Роге

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли "Геранями" удар по логистическому центру ВСУ в Кривом Роге, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчетами войск беспилотных систем по логистическому центру противника был нанесен удар с применением реактивных БПЛА "Герань-4 Сикер". Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано интенсивное задымление на цели с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.