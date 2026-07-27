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ВС России поразили логистический центр ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 27.07.2026
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13:04 27.07.2026 (обновлено: 17:16 27.07.2026)
ВС России поразили логистический центр ВСУ в Кривом Роге

МО РФ: ВС России "Геранями" поразили логистический центр ВСУ в Кривом Роге

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России нанесли удар по логистическому центру ВСУ в Кривом Роге.
  • Удар был нанесен с применением реактивных БПЛА «Герань-4 Сикер».
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли "Геранями" удар по логистическому центру ВСУ в Кривом Роге, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчетами войск беспилотных систем по логистическому центру противника был нанесен удар с применением реактивных БПЛА "Герань-4 Сикер". Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано интенсивное задымление на цели с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКривой РогМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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