МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Премьер Британии Энди Бернем сделал выпад в сторону России, озвучив, какую политику будет проводить в отношении нее. "Британия стоит плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается неизменной", — цитирует его Sky News.

Бернем, как и его предшественник Кир Стармер, не раз делал резкие заявления в адрес России. Так, в мае он одобрительно высказался об антироссийских мерах — в частности, об отстранении национальной сборной России от участия в чемпионате мира по футболу несколько лет назад. Также Бернем назвал угрозой позицию британских правых, якобы близкую Москве.