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Новый премьер Британии обратился к России перед встречей с Зеленским - РИА Новости, 27.07.2026
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10:33 27.07.2026 (обновлено: 21:02 27.07.2026)
Новый премьер Британии обратился к России перед встречей с Зеленским

Новый премьер Британии Бернем обратился к России перед визитом Зеленского

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Энди Бернем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Британии Энди Бернем сделал выпад в сторону России и озвучил, какую политику будет проводить в отношении нее.
  • Он подтвердил, что Британия "стоит плечом к плечу" с Украиной.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Премьер Британии Энди Бернем сделал выпад в сторону России, озвучив, какую политику будет проводить в отношении нее.

"Британия стоит плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается неизменной", — цитирует его Sky News.
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Вчера, 09:09
В понедельник должна состояться встреча Зеленского с Бернемом.
Бернем, как и его предшественник Кир Стармер, не раз делал резкие заявления в адрес России. Так, в мае он одобрительно высказался об антироссийских мерах — в частности, об отстранении национальной сборной России от участия в чемпионате мира по футболу несколько лет назад. Также Бернем назвал угрозой позицию британских правых, якобы близкую Москве.
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