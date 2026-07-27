Соединенные Штаты снова надели маску посредника и миротворца в украинском конфликте. Это главный итог феноменальной эскалации, которую России устроили летом этого года, — с бесчисленными атаками беспилотников и топливным кризисом. Россия выдержала, не сломалась и не прогнулась — и вот уже госсекретарь США Марко Рубио говорит, что американцы будут искать новые идеи по достижению мира на Украине. Пусть ищут: все при деле будут. Хотя, вообще-то, Россия эти новые идеи уже нашла.

Атаки украинских дронов на российские НПЗ продолжаются, однако по многим признакам можно сделать вывод, что пик кризиса пройден и оформилась тенденция к нормализации. Главный из этих признаков, конечно, — улучшение ситуации с бензином внутри России . Регионы отменяют квоты на заправках, очереди снижаются вместе с ажиотажем.

Но и по международной политике понятно, что Россия с честью выдержала устроенную на нее атаку. Во-первых, крупнейший за четыре года пакет антироссийских санкций Евросоюза, с огромным скрипом принятый на прошлой неделе в Брюсселе , на состоянии российской экономики отразился чуть менее чем никак. Не рухнули ни курс рубля, ни биржевые индексы. Последние даже чуть подросли.

Впрочем, это отскок после падения (и действительно крупного), случившегося накануне и связанного с куда более эффективными европейскими санкциями. С теми самыми атаками БПЛА по предприятиям нефтепереработки. Эти БПЛА ведь зачастую изготавливаются для Украины в Европе. И почти всегда на европейские деньги.

Но и такие санкции из ада (в данном случае можно без кавычек) не смогли переломить хребет российской экономике. И подорвать патриотический консенсус в российском обществе.

Во-вторых, США по итогам очередного перфоманса Зеленского снова включили режим посредника. Собственно, весь смысл перфоманса был убедить Белый дом в том, что благодаря революции дронов и превращению Европы в стратегический тыл ВСУ Украина побеждает и американцам выгодно вернуться в проект нанесения России стратегического поражения, разработанный некогда дедушкой Байденом. Поэтому пик беспилотного вторжения в Россию пришелся на саммиты "Семерки" и НАТО, где европейцы поставили себе целью уломать папочку Трампа.

Президент Трамп в самом деле стал похвально высказываться о Зеленском, хотя никакой конкретной и реальной поддержки не обещал. Во всяком случае, в Вашингтоне признали, что в конфликте на Украине США не нейтральны (для России эта честность как раз в плюс). Но затем начался откат и в риторике. Так, Дональд Трамп открестился от поставок оружия Киеву, заявив, что США продают оружие союзникам по НАТО, а уж куда те его после девают — это их дело.

Наконец, госсекретарь Рубио запросил двустороннюю встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях одного из международных форумов. На ней он де-факто признал, что договоренности в Анкоридже не выполнены. Причем не выполнены американцами, которые не смогли повлиять на Зеленского и европейцев. Поэтому вместо решений Анкориджа США будут искать новые идеи и концепции по мирному урегулированию на Украине.

Что они там найдут — по большому счету неважно. Все будущие заявления американских "посредников" по новым концепциям и идеям могут интересовать только узких специалистов по сохранению присутствия в новостном потоке. К сущностным вопросам войны и мира эта словесная возня отношения иметь не будет. Потому что Россия концепции и идеи по миру на Украине уже нашла.

Все ведь идет по кругу. Россия четыре года последовательно придерживается стратегии истощения. Российская армия продвигается на фронте и работает на полное выдыхание ВСУ. Чтобы переломить эту тенденцию, Киев и Запад раз за разом устраивают эскалации, призванные вывести Россию из равновесия и обрушить ее тыл. Сколько всего было за эти годы: удары по Кремлю, коллапс в аэропортах, вторжение в Курскую область, обстрелы Донецка и Белгорода, теперь вот топливный кризис.

Россия всякий раз не поддается и продолжает свое наступление. В этот раз она его еще и усилила, сопроводив ускоренное продвижение на фронте крупнейшими за годы СВО ракетными ударами по военным объектам, параличом экспорта и импорта Украины, фактическим лишением ее выхода к морю.

И — о чудо: на Западе снова заговорили о мирном урегулировании, переговорах и поиске приемлемого для всех решения. Для всех — то есть и для России.