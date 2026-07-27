Рейтинг@Mail.ru
Россия на СВО борется не с Украиной, а противостоит НАТО, заявила Захарова - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 27.07.2026
Россия на СВО борется не с Украиной, а противостоит НАТО, заявила Захарова

Захарова: Россия на СВО борется не с Украиной, а противостоит НАТО

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия в рамках СВО борется не с Украиной.
  • По ее словам, Украина выступает инструментом Запада, а противостоит Россия странам НАТО.
КОКОШКИНО (Тверская область), 27 июл - РИА Новости. Россия в рамках СВО борется не с Украиной, которая выступает лишь инструментом Запада, а противостоит странам НАТО, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это не так. Ни с какой Украиной (Россия не ведет борьбу - ред.). Украина - это инструмент", - сказала она на молодежном форуме "Гвардейск", комментируя эту тему.
Захарова уточнила, что именно Запад использует Украину и украинцев как инструмент.
"Не с ними (украинцами - ред.) боремся, а с теми, кто борется с нами руками Украины. А кто это? Если говорить по сути - это натовская армада", - подчеркнула дипломат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Песков рассказал, как Запад превратил Украину в антироссийский плацдарм
Вчера, 19:07
 
УкраинаРоссияМария ЗахароваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала