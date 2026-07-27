Россия на СВО борется не с Украиной, а противостоит НАТО, заявила Захарова

КОКОШКИНО (Тверская область), 27 июл - РИА Новости. Россия в рамках СВО борется не с Украиной, которая выступает лишь инструментом Запада, а противостоит странам НАТО, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не с ними (украинцами - ред.) боремся, а с теми, кто борется с нами руками Украины. А кто это? Если говорить по сути - это натовская армада", - подчеркнула дипломат.