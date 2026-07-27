Россия входит в число лидеров по развитию нейросетей, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия входит в число лидеров по развитию нейросетей, заявил Дмитрий Песков.
- Он отметил, что Россия будет сокращать отставание от США в этой сфере.
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 27 июл - РИА Новости. Россия входит в число лидеров по развитию нейросетей и будет сокращать отставание от США в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Песков выступил на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"В пятерке стран, которые участвуют в гонке, мы здесь остаемся. И, я надеюсь, что нечеловеческими усилиями мы будем сокращать это отставание", - сказал Песков, упоминая развитие нейросетей в России.
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.