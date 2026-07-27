Россия не пойдет на псевдодоговоренности по Украине, заявила Евстигнеева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не пойдет на договоренности по урегулированию конфликта на Украине, если они не будут учитывать национальные интересы страны.
- Россия продолжит отвечать на боевые действия, развязанные киевским режимом при поддержке Запада.
ООН, 27 июл - РИА Новости. Россия не пойдет на псевдодоговоренности по урегулированию конфликта на Украине, если они не будут учитывать национальные интересы страны, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Россия своих планов не меняет и продолжит отвечать на те боевые действия, которые развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении юго-востока Украины и против России. Ни на какие псевдодоговоренности, не учитывающие национальные интересы России, мы не пойдем", - сказала дипломат во время заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине.