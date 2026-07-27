Россия не пойдет на псевдодоговоренности по Украине, заявила Евстигнеева

ООН, 27 июл - РИА Новости. Россия не пойдет на псевдодоговоренности по урегулированию конфликта на Украине, если они не будут учитывать национальные интересы страны, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.