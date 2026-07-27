Россия разработала лазерные комплексы для борьбы с беспилотниками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия разработала линейку отечественных лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками.
- Один из таких комплексов за месяц сбил почти 60 дронов на одном из защищаемых объектов, что позволило сэкономить сотни миллионов рублей.
- Министр подчеркнул важность развития всего комплекса борьбы с беспилотниками, включая лазерные технологии и зенитные ракеты.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия разработала целую линейку отечественных лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками, только на одном из защищаемых объектов такой комплекс сбил за месяц почти 60 дронов и позволил сэкономить сотни миллионов рублей, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.
"У нас есть уже целая линейка лазерных комплексов, которые борются с БПЛА. Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах", - сказал министр сайту kp.ru.
Он пояснил, что в работе лазерных комплексов затраты идут только на электроэнергию.
"Это не значит, что можно будет отказаться полностью от зенитных ракет, но это значит, что крайне важно развивать весь комплекс этой борьбы", - добавил Алиханов.
По его словам, Россия в текущем году в разы увеличила производство сложных изделий, таких как зенитные управляемые ракеты, в следующем году ожидается динамика не меньше.
"Но исключительно зенитными ракетами эту задачу не решишь. Потому что всегда есть экономика войны, про нее нельзя забывать. Средства защиты должны стоить столько же либо меньше, чем средства атаки, беспилотной или ракетной", - отметил глава Минпромторга.