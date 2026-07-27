Рейтинг@Mail.ru
Россия разработала лазерные комплексы для борьбы с беспилотниками - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 27.07.2026
Россия разработала лазерные комплексы для борьбы с беспилотниками

Россия разработала линейку лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащий за дистанционным управлением боевым лазерным комплексом
Военнослужащий за дистанционным управлением боевым лазерным комплексом - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Военнослужащий за дистанционным управлением боевым лазерным комплексом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия разработала линейку отечественных лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками.
  • Один из таких комплексов за месяц сбил почти 60 дронов на одном из защищаемых объектов, что позволило сэкономить сотни миллионов рублей.
  • Министр подчеркнул важность развития всего комплекса борьбы с беспилотниками, включая лазерные технологии и зенитные ракеты.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия разработала целую линейку отечественных лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками, только на одном из защищаемых объектов такой комплекс сбил за месяц почти 60 дронов и позволил сэкономить сотни миллионов рублей, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.
"У нас есть уже целая линейка лазерных комплексов, которые борются с БПЛА. Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах", - сказал министр сайту kp.ru.
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
В России начали разработку укороченной версии самолета МС-21
24 июля, 16:55
Он пояснил, что в работе лазерных комплексов затраты идут только на электроэнергию.
"Это не значит, что можно будет отказаться полностью от зенитных ракет, но это значит, что крайне важно развивать весь комплекс этой борьбы", - добавил Алиханов.
По его словам, Россия в текущем году в разы увеличила производство сложных изделий, таких как зенитные управляемые ракеты, в следующем году ожидается динамика не меньше.
"Но исключительно зенитными ракетами эту задачу не решишь. Потому что всегда есть экономика войны, про нее нельзя забывать. Средства защиты должны стоить столько же либо меньше, чем средства атаки, беспилотной или ракетной", - отметил глава Минпромторга.
Плавучая огневая точка Плот-40 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
В Ленинградской области разработали плавучую платформу для защиты от БПЛА
24 июля, 16:14
 
ТехнологииРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала