Россия разработала лазерные комплексы для борьбы с беспилотниками

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия разработала линейку отечественных лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками.

Один из таких комплексов за месяц сбил почти 60 дронов на одном из защищаемых объектов, что позволило сэкономить сотни миллионов рублей.

Министр подчеркнул важность развития всего комплекса борьбы с беспилотниками, включая лазерные технологии и зенитные ракеты.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия разработала целую линейку отечественных лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками, только на одном из защищаемых объектов такой комплекс сбил за месяц почти 60 дронов и позволил сэкономить сотни миллионов рублей, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

"У нас есть уже целая линейка лазерных комплексов, которые борются с БПЛА. Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах", - сказал министр сайту kp.ru

Он пояснил, что в работе лазерных комплексов затраты идут только на электроэнергию.

"Это не значит, что можно будет отказаться полностью от зенитных ракет, но это значит, что крайне важно развивать весь комплекс этой борьбы", - добавил Алиханов

По его словам, Россия в текущем году в разы увеличила производство сложных изделий, таких как зенитные управляемые ракеты, в следующем году ожидается динамика не меньше.