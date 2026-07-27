Путин: хотелось бы большего роста экономики, но это сопряжено с рисками

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин отметил, что хотелось бы более высоких темпов роста экономики страны, но это сопряжено с рисками ускорения инфляции.

Проводимая сейчас политика обеспечивает устойчивость экономической и финансовой системы, что позволяет решать вопросы развития промышленности и социальных вопросов.

Президент напомнил, что экономика России продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности, а в Европе — первое место.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что хотелось бы более высоких темпов роста экономики страны, но это сопряжено с рисками ускорения инфляции, тогда как проводимая сейчас политика обеспечивает устойчивость экономической и финансовой системы.

Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.

Говоря о темпах роста российской экономики, глава государства сказал: "Конечно, хотелось бы больше, конечно. Но есть риски - риски роста инфляции и соответствующих последствий".

А от проводимой сейчас политики есть большие плюсы, отметил он.

"В чем этот плюс заключается, главный? В устойчивости российской экономической и финансовой системы - вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развитие промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов", - сказал Путин.