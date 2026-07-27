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Путин: хотелось бы большего роста экономики, но это сопряжено с рисками - РИА Новости, 27.07.2026
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15:28 27.07.2026
Путин: хотелось бы большего роста экономики, но это сопряжено с рисками

Путин заявил о рисках ускорения темпов роста экономики

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва
Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил, что хотелось бы более высоких темпов роста экономики страны, но это сопряжено с рисками ускорения инфляции.
  • Проводимая сейчас политика обеспечивает устойчивость экономической и финансовой системы, что позволяет решать вопросы развития промышленности и социальных вопросов.
  • Президент напомнил, что экономика России продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности, а в Европе — первое место.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что хотелось бы более высоких темпов роста экономики страны, но это сопряжено с рисками ускорения инфляции, тогда как проводимая сейчас политика обеспечивает устойчивость экономической и финансовой системы.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
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Говоря о темпах роста российской экономики, глава государства сказал: "Конечно, хотелось бы больше, конечно. Но есть риски - риски роста инфляции и соответствующих последствий".
А от проводимой сейчас политики есть большие плюсы, отметил он.
"В чем этот плюс заключается, главный? В устойчивости российской экономической и финансовой системы - вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развитие промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов", - сказал Путин.
При этом он напомнил, что экономика России продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности, а в Европе - первое место.
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