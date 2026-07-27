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Военные пенсии в России планируют проиндексировать с 1 октября - РИА Новости, 27.07.2026
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04:31 27.07.2026
Военные пенсии в России планируют проиндексировать с 1 октября

Член ОП Машаров рассказал, что военные пенсии в проиндексируют на 4% с 1 октября

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные пенсии в России планируется проиндексировать на 4% с 1 октября 2026 года.
  • Окончательная цифра индексации может быть названа в сентябре 2026 года, и если инфляция окажется выше прогнозируемой, правительство может увеличить коэффициент индексации.
  • Индексация затронет бывших военнослужащих и представителей силовых ведомств (МВД, ФСБ, Росгвардия и т. д.).
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военные пенсии в России планируется проиндексировать на 4% с 1 октября 2026 года, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
"Военная пенсия проиндексируется с 1 октября 2026 года на 4%. Этот параметр закреплен законом о федеральном бюджете на 2026-2028 годы. Отмечу, что 4% - это предварительная цифра, окончательная может быть названа в сентябре 2026 года", - сказал Машаров.
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Эксперт добавил, что если фактическая инфляция по итогам года окажется выше прогнозируемой, то правительство может увеличить коэффициент индексации.
"Размер выплаты привязан не к инфляции напрямую, а к росту денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Индексация военной пенсии произойдет автоматически, то есть в беззаявительном порядке", - заключил Машаров.
Индексация затронет несколько категорий пенсионеров. Среди них - бывшие военнослужащие и представители силовых ведомств (МВД, ФСБ, Росгвардия и т.д.).
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