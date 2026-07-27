Военные пенсии в России планируют проиндексировать с 1 октября

Краткий пересказ от РИА ИИ Военные пенсии в России планируется проиндексировать на 4% с 1 октября 2026 года.

Окончательная цифра индексации может быть названа в сентябре 2026 года, и если инфляция окажется выше прогнозируемой, правительство может увеличить коэффициент индексации.

Индексация затронет бывших военнослужащих и представителей силовых ведомств (МВД, ФСБ, Росгвардия и т. д.).

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военные пенсии в России планируется проиндексировать на 4% с 1 октября 2026 года, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

"Военная пенсия проиндексируется с 1 октября 2026 года на 4%. Этот параметр закреплен законом о федеральном бюджете на 2026-2028 годы. Отмечу, что 4% - это предварительная цифра, окончательная может быть названа в сентябре 2026 года", - сказал Машаров

Эксперт добавил, что если фактическая инфляция по итогам года окажется выше прогнозируемой, то правительство может увеличить коэффициент индексации.

"Размер выплаты привязан не к инфляции напрямую, а к росту денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Индексация военной пенсии произойдет автоматически, то есть в беззаявительном порядке", - заключил Машаров.