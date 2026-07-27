Объем ипотечных кредитов в России в июне достиг рекордных 24 триллионов

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Объем ипотечных кредитов в России в июне достиг рекордных значений, следует из данных БКИ "Скоринг Бюро", которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Так, за последний год задолженность жителей страны по ипотеке увеличилась на 9,5%, достигнув 24,15 триллиона рублей.

Кроме того, к таком эффекту привели и новые выдачи, которые в последние месяцы находятся на довольно высоких уровнях. Так, в июне россияне взяли в банках ипотеки на 485,2 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше уровня годом ранее.