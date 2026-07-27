Краткий пересказ от РИА ИИ
- Объем ипотечных кредитов в России в июне достиг рекордных 24 триллионов рублей.
- За последний год задолженность россиян по ипотеке увеличилась на 9,5%.
- Средний срок таких займов находится в диапазоне 20–22 лет.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Объем ипотечных кредитов в России в июне достиг рекордных значений, следует из данных БКИ "Скоринг Бюро", которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Так, за последний год задолженность жителей страны по ипотеке увеличилась на 9,5%, достигнув 24,15 триллиона рублей.
Одним из факторов роста стал длинный срок погашения кредитов. По словам гендиректора компании Олега Лагуткина, средняя продолжительность ипотечных займов в последнее время находится в диапазоне 20-22 лет.
"В результате даже небольшой объем вновь выдаваемых кредитов приводит к увеличению объема ипотечного портфеля", — отметил он.
Кроме того, к таком эффекту привели и новые выдачи, которые в последние месяцы находятся на довольно высоких уровнях. Так, в июне россияне взяли в банках ипотеки на 485,2 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше уровня годом ранее.